El Gobierno llevará la próxima semana al Congreso el decreto de embargo de armas a Israel sin el apoyo de Podemos

Belarra insiste en que la medida es «fake» y un «coladero» después de que Moncloa incluyera una cláusula para saltárselo «en circunstancias excepcionales»

El Gobierno aprobó el pasado martes 23 de septiembre un embargo de armas del que recelan sus socios

Patricia Romero y Juan Casillas

Madrid

El Congreso de los Diputados votará en el pleno de la próxima semana la convalidación del decreto para el embargo de armas a Israel, según confirman fuentes parlamentarias. Podemos insiste en que se trata de una medida «fake» y un «coladero» después de que Moncloa ... incluyera una cláusula para saltárselo «en circunstancias excepcionales», y pone en duda su apoyo a la norma si no se introducen cambios de aquí al martes que viene para que el embargo sea «integral».

