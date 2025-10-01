El Gobierno llevará la próxima semana al Congreso el decreto de embargo de armas a Israel sin el apoyo de Podemos

El Congreso de los Diputados votará en el pleno de la próxima semana la convalidación del decreto para el embargo de armas a Israel, según confirman fuentes parlamentarias. Podemos insiste en que se trata de una medida «fake» y un «coladero» después de que Moncloa ... incluyera una cláusula para saltárselo «en circunstancias excepcionales», y pone en duda su apoyo a la norma si no se introducen cambios de aquí al martes que viene para que el embargo sea «integral».

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

