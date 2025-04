Conde-Pumpido recula y ya no se plantea anular la consulta del tribunal de los ERE a Europa

Cándido Conde-Pumpido ha asegurado este lunes que el Tribunal Constitucional respeta la decisión de la Audiencia de Sevilla de llevar a Europa la sentencia de los ERE y que «en ningún caso» se plantea anularla.

Durante un debate celebrado en el Ateneo ... de Madrid, Conde-Pumpido ha desistido de su maniobra para obligar a los jueces de Sevilla a cumplir el fallo del TC que 'amnistió' a altos cargos de la Junta, y lo ha hecho a las puertas del Pleno en el que mañana se abordará este asunto con todos los informes contrarios a parar esa consulta.

El presidente del TC ha lamentado que los informes internos que solicitó a letrados del órgano, y que adelantó ABC, se hayan convertido en «un juicio paralelo».

Conde-Pumpido ha justificado su decisión de llevar esta cuestión al debate de este martes en que si bien un órgano judicial es soberano para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, la novedad estriba en que se hace sobre una sentencia del Tribunal Constitucional cuando la ley orgánica que regula el órgano de garantías establece la obligación del TC de «defender su propia jurisdicción».

No obstante, ha insistido en que ese debate, en el que se ha quedado solo, «no hay intención alguna de anular esa decisión» (la providencia en la que la Audiencia de Sevilla anuncia que consultará a Europa).

Campañas contra sus decisiones

A la legitimidad del TC también se ha referido su presidente, para criticar las campañas en contra de sus decisiones, a las que deben someterse los tres poderes del Estado. «Cuestionar la legitimidad del Tribunal es cuestionar la Constitución y el sistema democrático», ha dicho, y semanas después de que el Supremo advirtiera de que los magistrados del TC no están exentos de una imputación por prevaricación, ha negado que esto sea posible, primero porque las resoluciones del TC no pueden ser examinadas, y Segundo porque los magistrados gozan de una suerte de inmunidad y no pueden ser perseguidos por lo manifestado en sus resoluciones.

Ha aludido también Conde-Pumpido a la incomprensión que sufre el tribunal y a la difícil tarea que afronta, porque «en ocasiones para defender la Constitución tenemos que enfrentarnos a fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas que tienen interés» en que se mantenga una ley recurrida por inconstitucional o, en sentido contrario, que se anule una ley concreta. Esto es algo que «solo puede superarse con el respeto institucional, que echamos de menos demasiadas veces».

Amnistía antes del verano

Preguntado por la amnistía, Conde-Pumpido ha señalado la intención del TC de aprobarla antes del verano, como ya adelantó ABC en diciembre, e insistió en que el primer recurso que se resolverá será el del PP por ser el más completo. A partir de ahí se resolverán los otros 15 recursos de comunidades autónomas, las seis cuestiones de inconstitucionalidad y los ocho recursos de amparo que están sobre la mesa del Tribunal.