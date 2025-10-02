Suscribete a
Conde-Pumpido estalla contra las críticas: «Se ha generalizado la idea de que hay barra libre para descalificar al TC»

Reinvindica la legitimidad del Tribunal y admite «preocupación» por la imagen de independencia del órgano, cuyo papel es «difícil»

La Justicia europea inicia el camino que puede tumbar la amnistía pese al aval del Constitucional

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Molesto con las críticas que recibe el Tribunal Constitucional por decisiones polémicas como la estimación de los amparos del caso ERE o más recientemente el aval a la ley de amnistía, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha estallado este jueves contra aquellos que ... creen que hay «barra libre» para descalificar a los magistrados del órgano de garantías. Lo ha hecho en un encuentro con periodistas para presentar los detalles de la conferencia mundial de justicia constitucional que se celebrará a finales de octubre en Madrid y que tendrá al TC español como anfitrión.

