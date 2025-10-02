Conde-Pumpido estalla contra las críticas: «Se ha generalizado la idea de que hay barra libre para descalificar al TC»

Molesto con las críticas que recibe el Tribunal Constitucional por decisiones polémicas como la estimación de los amparos del caso ERE o más recientemente el aval a la ley de amnistía, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha estallado este jueves contra aquellos que ... creen que hay «barra libre» para descalificar a los magistrados del órgano de garantías. Lo ha hecho en un encuentro con periodistas para presentar los detalles de la conferencia mundial de justicia constitucional que se celebrará a finales de octubre en Madrid y que tendrá al TC español como anfitrión.

«Parece que se ha generalizado la idea de que es muy grave que desde ámbitos políticos que se cuestione a los jueces, pero que hay barra libre para desde ese mismo ámbito político se cuestione al Tribunal Constitucional llegando incluso a llamarle cáncer de la democracia», ha dicho en relación a las palabras pronunciadas hace ya meses por el eurodiputado popular Esteban González Pons.

Conde-Pumpido, que ha respondido así a la pregunta de si en esa conferencia internacional iba a haber espacio para hablar de 'lawfare' y descalificaciones a los jueces, ha recordado que «ninguna institucion del Estado puede criticar a otra». «La Ley Orgánica del Poder Judicial no nos permite hacer comentarios críticos sobre los demás poderes del Estado ni estos deben hacerlos sobre la actividad de los jueces», ha dicho. Pero lo realmente sorprendente, a su juicio, es que haya críticas cuando se cuestiona a miembros del Poder Judicial y no las haya cuando los cuestionados son miembros del TC. «La ignorancia es infinita», ha dicho, para recordar a continuación que 9 de los 12 magistrados del TC pertenecen a la carrera judicial, que seis de los 12 han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial en distintos mandatos del Consejo o que cuatro de los magistrados, entre ellos él mismo, provienen del Tribunal Supremo, la más alta instancia jurisdiccional del país.

«Con eso quiero decir que también pertenecemos al Poder Judicial, pero aunque no perteneciéramos hay algo que es muy importante, que es la legitimación», ha dicho. En este sentido, la recordado que en la elección de los miembros del TC participan los tres poderes del Estado.

Conde-Pumpido ha mencionado también el «difícil papel» que cumple el Tribunal porque tiene que decidir sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento, que «representa al pueblo español». «Nos critican porque no declaramos una ley inconstitucional cuando lo que no es normal es que el Parlamento vulnere la Constitución, aunque alguna vez lo hace», ha dicho.

El presidente del TC se ha mostrado molesto también con que se acuse al TC de invadir competencias del Supremo, cuando la realidad es que el año pasado se registraron 6.500 recursos de amparo sobre decisiones del Tribunal Supremo y «solamente» se estimaron 17. De igual forma, apeló a su legitimación para resolver conflictos entre poderes del Estado.

No ha ocultado Conde-Pumpido su preocupación por la independencia del Tribunal «en el sentido de que a veces se le desautoriza diciendo que no se tiene confianza en él cuando la realidad dice lo contrario: no hemos tenido tantos conflictos (para resolver) como ahora. Se han incrementado un 24 por ciento los asuntos que han ingresado en el tribunal», lo que le lleva a concluir que en realidad la confianza de los ciudadanos en el órgano de garantías se incrementa.