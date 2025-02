Yolanda Díaz promete «la legislatura de la financiación autonómica» en Valencia

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha prometido que esta legislatura será «la de la financiación», con la reforma del sistema autonómico, y ha subrayado que esta cuestión «no es metapolítica» ni una «entelequia», sino que es algo «real», «de justicia» y, además, «absolutamente imprescindible».

Díaz ha insistido al respecto en que la Comunitat Valenciana es la autonomía «peor financiada de España» -«y lo sigue diciendo una gallega»- y ha considerado que «no hay justicia cuando esto es así». «Hablar de financiación no es metapolítica, es hablar de la dependencia, de tener mejores escuelas públicas, de sanidad», ha enumerado.

Por todo ello, ha defendido que el debate de la financiación autonómica «no es una entelequia», sino que es algo «real». «Tiene que ser la legislatura de la financiación autonómica para vuestra tierra, por justicia, por democracia y porque es lo que han votado los valencianos», ha pronunciado durante su intervención en el acto 'A per l'agenda valenciana' de Compromís-Sumar, este sábado en Valencia.

En esta línea, ha asegurado que la comisión negociadora de Compromís y Sumar con el PSOE de cara a un futuro gobierno progresista «se está dejando la piel» con esta cuestión, para «conseguir la igualdad» de la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, además, ha garantizado que en las negociaciones con el PSOE para conseguir «un país y un gobierno mejor» están «presentes los valencianos». «Tenemos que conseguir lo que lleváis muchos años exigiendo y creo que lo vamos a conseguir», ha manifestado. «Tiene que ser la legislatura de Valencia», ha remarcado.

Díaz también ha reivindicado inversiones para la mejora de la red de Cercanías y para la conexión entre Alicante y Murcia o con el aeropuerto de El Altet. «No se puede gobernar y no habrá gobierno de coalición progresista sin el País Valencià dentro», ha garantizado.

«El PSOE sea menos PSOE»

Por su parte, la diputada de Compromís-Sumar en el Congreso de los Diputados Àgueda Micó ha coincidido con Díaz en que la presente legislatura será «la de la financiación» y ha remarcado que la agenda valenciana «quedará reflejada en el acuerdo de investidura, en todos los presupuestos que aprobemos y en todas las leyes».

Así, se ha mostrado convencida de que España contará con «un gobierno progresista» y, para ello, ha apostado por que desde su formación intentarán que «el PSOE sea menos PSOE y más Compromís-Sumar». Ha reivindicado la necesidad de impulsar «políticas necesarias» para construir un país «digno» y ha apostado por la defensa de la justicia y los derechos sociales, en el marco de la agenda valenciana, una cuestión que ha advertido a los socialistas de que deben de «tener claro», puesto que es «de justicia».

«Es cuestión del número de votos, haremos que el PSOE nos escuche y que la agenda valenciana se está visibilizada», ha indicado la diputada, que ha avisado de que, en todo caso, esta circunstancia «no pasará por la buena voluntad del PSOE, que ya sabemos que no la tiene», ni por el «trabajo» del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, quien «dedica su día a día a demoler lo que habíamos construido», sino «porque la gente de Compromís está presente».

Micó ha defendido al respecto que los valencianistas son «la única fuerza política que ha luchado» por la financiación, en ocasiones «predicando solos en el desierto» y «decepcionados» otras «muchas» veces. «Mientras Joan Baldoví cumplía, otros no sabían o no querían cumplir con los compromisos. Esa gente que no cumple y que ha torcido la cara a la Comunitat Valenciana tiene nombres y apellidos: PSOE y PP», ha argumentado.

Yolanda Díaz posa junto a los tres diputados de Compromís-Sumar por la provincia de Valencia Àgueda Micó, Alberto Ibáñez y Nahuel González, este sábado en un acto público EFE

«Se les debería de caer la cara de vergüenza», ha añadido, al tiempo que les ha instado a «limpiarse la boca con lejía» antes de «cuestionar la dedicación y el trabajo de Compromís a favor de la agenda valenciana». «Ellos han estado callados y han hecho vasallaje a sus amos de Madrid», ha insistido.

Por todo ello, ha mostrado la necesidad de alcanzar un «buen acuerdo» y ha garantizado que, «como el PSOE no es de fiar», desde Compromís defenderán las necesidades de la Comunitat Valenciana, como lo han hecho desde la Generalitat en el anterior gobierno del Botànic.

Para la financiación, Micó ha reclamado que el Estado «reconozca y asuma la deuda que nos debe por la infrafinanciación, que no hemos generado y que no es nuestra culpa». «Eso pasará esta legislatura», ha subrayado.

Asimismo, ha reivindicado inversiones en infraestructuras como las Cercanías, en dependencia, atención primaria, reconocimiento del derecho civil valenciana, frenar la ampliación del Puerto de Valencia, una fiscalidad progresiva o precios «justos» para los agricultores, entre otras cuestiones. «Necesitamos política útil, sabemos hacerla», ha manifestado, para apostar «más que nunca» por un acuerdo que «confronte a la derecha y la extrema derecha».

Finalmente, ha valorado el acuerdo entre PP y Vox para gobernar el Ayuntamiento de Valencia, un pacto que ha calificado de «pantomima» y de «lamentable espectáculo». «Ellos mirar por sus sueldos y sus intereses personales, el PP está en manos de los ultras», ha denunciado. Y frente a este «gobierno de la vergüenza», junto al de Carlos Mazón en la Generalitat, Micó ha indicado la necesidad de aplicar los «antídotos» de una oposición «firme y a pide de calle» que represente «los intereses valencianos».

«En el centro del próximo gobierno»

Por su parte, el diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez ha defendido que la agenda valenciana «estará en el centro del próximo gobierno del Estado» y ha indicado que para conseguirlo están «muy cerca», aunque en este punto ha advertido al PSOE de que deben «ser conscientes de que hay que ir más lejos». «Nos equivocamos dejando que Ximo Puig hiciera la política turística del PP. Tenemos que hacer otras políticas, tenemos que ser valientes, y por eso es importante ampliar, ganar y poder gobernar, ese es nuestro sueño», ha expuesto.

Finalmente, el diputado Nahuel González ha llamado a «recobrar nuestra unidad como pueblo» con un gobierno progresista en España que «mejore la vida de los valencianos», con el propósito de «ganar el futuro» frente al actual gobierno de la Generalitat, que está «traicionando la voluntad democrática de los valencianos». «Cada día que pase será un día menos para este gobierno de la vergüenza, que dice públicamente barbaridades como que no se ha de hablar valenciano, cuando ellos ni lo hablan», ha manifestado. «La única fórmula para detener el odio es mejorar la vida de la mayoría social», ha agregado.