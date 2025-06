Una asociación de víctimas de la dana se persona en la causa judicial: «Sin voz en la comisión de investigación, no hay reunión con Mazón»

La Asociación de Víctimas de la Dana del 29 de octubre ha anunciado este miércoles que no se reunirá con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta que no les garantice su participación en la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas. La decisión llega tras meses de «silencio institucional» y creciente malestar por parte de los afectados, que acusan al jefe del Consell de «mentir» y «esconderse».

Así, lo ha manifestado este miércoles la presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, durante la rueda de prensa convocada por la entidad a las puertas del Palau de la Generalitat. «Queremos exigir responsabilidades políticas y penales, así como las soluciones a la situación que estamos viviendo para tener seguridad ante otra posible alerta», ha denunciado.

«Pensamos que el reconocimiento no es una reunión, es estar en el lista de la Comisión de Investigación. Mientras no estemos en ese listado, no vamos a mover ficha», ya que esta inclusión sería «solo un primer paso para el objetivo real que es la verdad, la justicia y la reparación», ha asegurado la portavoz de la entidad.

En este sentido, Mariló ha señalado que «hemos pasado del menosprecio al reconocimiento por parte de la institución europea y nacional», motivo por el que la presidenta de asociación asegura que «Mazón se ha visto obligado a llamarnos».

Cabe recordar, que el pasado lunes Mazón aceptó las dos condiciones impuestas por la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud-Valencia, que también está personada en la causa, para mantener un encuentro con ellos, que consistían en reunirse en la zona cero y darles voz en la Comisión de Investigación de las Cortes Generales.

Por otra parte, desde el ámbito judicial, la abogada de la entidad, Miriam Salmerón, ha explicado que el pasado 8 de mayo la asociación se personó como acusación particular en el procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que representa ya a 21 familiares de víctimas mortales. «No solo es un derecho reconocido constitucionalmente, sino una necesidad inexcusable y un deber social para contribuir al total esclarecimiento de los hechos», ha asegurado.

Asimismo, la letrada ha puntualizado que «la dureza extrema de los testimonios de los perjudicados no solo transmite un sufrimiento inmenso, sino que también expresa un clamor colectivo por la depuración de responsabilidades». Según Salmerón, aunque el avance del caso es razonable, aún queda «un largo camino por recorrer», dada la magnitud de los hechos y la cantidad de personas implicadas.

Una de las intervenciones más rotundas ha sido la de Toñi García, familiar directa de dos víctimas, quien ha cargado con dureza contra Mazón. «Carlos Mazón es un cobarde, mentiroso, que no sólo no mantiene una agenda pública, sino que sigue mintiendo sin ningún tipo de credibilidad», ha afirmado. Así, ha relatado que recientemente ha tenido que acudir a Hacienda para presentar la declaración de su marido y de su hija, fallecidos: «Siguen pagando sus impuestos porque así lo exige la ley. Mientras tanto, él se esconde, no da explicaciones y se aferra al cargo».

Para Toñi, la «falta de transparencia» del presidente de la Generalitat responde a un cálculo personal: «Está pensando en el dinero que va a ganar si lo mantienen hasta el 13 de julio, para cobrar dos años de paga como presidente. No en los fallecidos, no en nosotros, sino en su beneficio». Además, ha denunciado el «blindaje» institucional: «El aforamiento de los políticos es el declive de la democracia. Nosotros cumplimos, ellos son intocables. ¿Cómo se puede sostener algo así?».

Por otra parte, Josep Ignasi, miembro de la Asociación de Víctimas de la Dana del 29 de octubre, ha anunciado que trabajan en un gran acto de homenaje coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe, cuya financiación se llevará a cabo mediante una campaña de donaciones. «Será un acto ciudadano y de memoria para todas las víctimas, que incluirá acciones en todas las comarcas afectadas», ha explicado.

Por su parte, Beatriz Garrote, portavoz de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia, ha mostrado su apoyo total a las víctimas de la riada y ha denunciado el patrón de negligencia institucional que, asegura, se repite. «Sabemos lo que están pasando porque nosotros también lo vivimos. Lo más doloroso es que no han aprendido nada. Otra vez, un gobierno del PP niega responsabilidades, miente y desprecia a las víctimas».

Garrote ha sido especialmente crítica con la gestión de la emergencia: «La única respuesta digna sería asumir errores, pedir perdón y dimitir. Pero Mazón no lo ha hecho, y lo que es peor, nadie en el PP le desautoriza. ¿Cuánta gente debe morir para que se exijan responsabilidades?».