Vox reclama un recorte de 420.000 euros a los sindicatos en los presupuestos de Mazón y esquiva el choque con la patronal

Cuando a mediados de marzo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, asumió algunas tesis de Vox para intentar sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025, la formación de Santiago Abascal puso sobre la mesa, entre otras, estas dos condiciones: un recorte del ... 25% en la Academia Valenciana de la Llengua y otro del 30% en las subvenciones que reciben los sindicatos.

El borrador de las cuentas -que está previsto que se aprueben a finales de mayo- convertidas en un balón de oxígeno para el barón del PP, cuestionado por su gestión de la dana, contemplaba el hachazo al presupuesto de la institución encargada de la normativa de la lengua cooficial. De hecho, los de Abascal presionan para ampliarlo al 50%, pese a tratarse de un órgano incluido en el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, no hacía referencia al segundo requisito sobre los agentes sociales.

Ahora, en el trámite parlamentario de enmiendas, Vox ha reclamado que se recorten en 420.000 euros las partidas que reciben los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a razón de 210.000 euros cada uno. Una cifra que se extrae, en cada caso, de la reducción en 30.000 euros del dinero destinado a implantar planes de igualdad y en 60.000 de la asignación dirigida a la prevención de riesgos laborales. También de los 120.000 euros menos que recibirán en concepto de «participación institucional», cuantía blindada por ley que se quedaría en alrededor de 280.000.

Eso sí, la formación evita el choque con los empresarios. La patronal CEV sólo vería mermada la aportación de la Generalitat en 25.000 euros, además de otros 25.000 de la cuota de asociación que asumía la Administración.

El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, recalcó este martes que todo ello ya está negociado con el PP -algo que los populares no aclaran- y que si no van «más allá» es porque su partido no es el mayoritario. Entre el centenar de enmiendas presentadas -los medios sólo han podido tener acceso a algunas de ellas- está también otra que pide destinar 5,5 millones al retorno de «ex menores tutelados» y «menas» a sus países de origen.

El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, explicó que el acuerdo presupuestario con Vox se basa en «unas líneas generales» y no en las enmiendas concretas presentadas por este partido, con lo que «hasta que no acabe la tramitación de los presupuestos todo es posible y todo está sujeto a algún cambio».

Llorca evitó hablar del tijeretazo a los sindicatos, aunque afirmó que «algunos convenios singulares» que iban destinados a estas organizaciones se van a dedicar a ayudar a autónomos y pymes afectados por la dana, para lo que Vox prevé una partida de 330.000 euros.