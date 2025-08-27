Vox amenaza al PP con retirarle el apoyo en la Diputación de Valencia si subvenciona la AVL

Vox ha advertido al presidente de la Diputación de Valencia, el 'popular' Vicent Mompó, que le retirará su apoyo en la institución provincial si «compensa económicamente» a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ante los recortes impuestos por el Consell, fruto del ... pacto al que se llegó para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2025.

Así lo ha indicado el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, quien ha asegurado que su formación «no va a poder estar al lado» de Mompó si éste impulsa «políticas de izquierdas», y en el caso de ser así, «probablemente pierda los apoyos«.

Esta advertencia surge después de que la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix (Ens Uneix) esté ultimando un protocolo, para «salvar» las actividades de esta entidad.

Por ello, este miércoles durante la rueda de prensa que ha tenido lugar la junta de síndics, Llanos ha censurado las políticas que van «contra el pueblo valenciano» y ha justificado «la alarma» a Mompó, después de que este siga «los pasos» de Ens Uneix para «compensar económicamente» a la AVL, a la que ha calificado como «ese caballo de Troya del catalanismo y separatismo dentro de la Comunidad Valenciana«.

Así, este aviso se suma a las declaraciones del síndic del pasado lunes, en las que acusaba al presidente de la Diputación de «atacar la identidad y singularidad del pueblo valenciano» y de someterlo «al yugo del catalanismo» por «compensar» los recortes a la AVL.

Asimismo, durante la atención a medios de este miércoles el síndic de la formación de Santiago Abascal ha mostrado su desacuerdo con «la compensación económica» y, por ello, «siguiendo el discurso único que compartimos, basado en el sentido común y en defensa de los valencianos», ha advertido al presidente provincial la retirada de apoyos por parte de Vox, puesto que «si decide hacer políticas de izquierdas defensoras del separatismo, Vox no va a poder estar a su lado«.

«Mantener a sus enchufados»

Por otra parte, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca ha mostrado su «respeto» a la AVL y ha defendido la «autonomía de las instituciones». Durante su intervención también le ha reprochado al PSPV y Compromís que sigan «bloqueando» la renovación de estas entidades, algo que «rompe el consenso y atenta contra las autonomías», con el único motivo de «mantener a sus enchufados« y de que »la gente que tiene allí siga cobrando«.

En esta línea, Pérez Llorca ha explicado que no se ha producido recientemente ningún contacto para desbloquear su renovación y ha lamentado no haber visto «ningún signo ni voluntad de querer pactar y negociar con el PP» por parte del PSPV y Compromís. «Teníamos el acuerdo prácticamente hecho al 100% y fue el PSOE quien decidió retirarlo», ha recordado.

«Ni contigo ni sin ti»

Desde el PSPV, la portavoz María José Salvador ha criticado con dureza la influencia de Vox en los presupuestos de la Generalitat. Según ha denunciado, las «exigencias» de la formación han condicionado unas cuentas que ha calificado de «ideológicas» y que, en su opinión, el presidente Carlos Mazón «ha asumido sin ningún complejo».

Salvador ha reprochado especialmente los recortes aplicados a la AVL, una decisión que atribuye a la presión del socio de gobierno de los populares. Además, ha advertido de que Vox «tendrá que decidir» su postura en la Diputación de Valencia, aunque resumió la situación como «la historia de ni contigo ni sin ti».

El actual Consell ha «perdido completamente el norte»

Por último, Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de «parche» el protocolo que ultima la Diputación para la AVL y ha acusado al gobierno valenciano de ir «en contra de una institución estatutaria» y de «romper todos los consensos que tanto costaron construir».

Asimismo, ha lamentado que el actual Consell haya «perdido completamente el norte« y esté »atentando contra una institución estatutaria y contra un patrimonio de todos los valencianos como es el valenciano«