«Han votado 18 alumnos valenciano de 60 y no nos garantizan un aula»: registran 26 quejas de familias «discriminadas»

Las primeras votaciones de las familias para elegir entre valenciano o castellano como lengua base (vehicular) de aprendizaje de la mayoría de asignaturas para sus hijos han dejado insatisfechos a progenitores que no han visto atendida su elección. El informe anual de «discriminaciones» lingüísticas ... de Escola Valenciana recoge una veintena de estas denuncias.

Casi todas estas quejas se resumen con una frase escueta, del tipo «la asignación final del grupo que le ha tocado a nuestra hija no respeta nuestra elección», o también «se nos ha asignado un grupo en castellano, cosa que no refleja la voluntad expresada por nuestra familia en la consulta».

Más o menos con palabras parecidas expresan esta disconformidad, aunque otros hacen un análisis más amplio y arremeten contra la Ley de Libertad Educativa, con valoraciones negativas de argumentación más ideológica, porque atribuyen a esa potestad de elegir un efecto de «segregación» y de poner en riesgo la convivencia en las aulas.

Opiniones aparte, sí hay varios casos que detallan las razones de lo que consideran una situación injusta, con números. «Son 10 personas las que han votado valenciano de 60 alumnos y no nos pueden garantizar que haya un aula en valenciano», se lamenta un afectado.

«Según los criterios, mi hija está la que hace 25 en la lista de valenciano, pero además la ratio de esa clase sería de 23 porque hay un alumno con NEE (Necesidades Educativas Especiales), por lo tanto, ella y dos compañeros más deberían ir a la clase de castellano, cosa a la que me opongo totalmente porque mi 'libertad' ha sido elegir valenciano como lengua base», relata otro que se siente agraviado, un caso parecido al de otro escolar que se queda fuera igualmente del grupo de valenciano por el ratio (25 por clase) y el reparto de alumnos, en un centro donde 29 optaron por el primer idioma y 13 por el segundo.

En este informe -presentado hace unos días por esta entidad junto con otras defensoras de la inmersión lingüística anterior a esta nueva normativa, por ejemplo la 'ONG del catalán' o Plataforma per la llengua- se da cuenta también de algunas reclamaciones no satisfechas por la Administración y originadas durante las votaciones, al no haber podido ejercer ese derecho debido a problemas técnicos en la web (se hacía por vía telemática) o también porque en algunos centros educativos no estaba previsto, caso de un Conservatorio de Música.

MÁS INFORMACIÓN Investigadas dos personas por cazar un macho de cabra montés en Castellón sin permiso

En cualquier caso, el ámbito educativo se ha convertido este año en protagonista de este balance anual de «vulneraciones de los derechos lingüísticos», por esas votaciones de las familias, tal como han puesto de relieve sus autores, que lo entregaron al Síndic de Greuges en Alicante.

Anteriormente, otras asociaciones y plataformas defensoras de los castellanohablantes frente a discriminaciones también habían sacado a la luz pública casos en los que familias que habían escogido este idioma como base de la enseñanza de sus hijos, vieron igualmente sin atender su criterio, por cuestiones de ratio.