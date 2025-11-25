Vilaplana salió del parking a las 19.47 horas tras comer con Mazón el día de la dana

A las 19.47. Y 45 segundos. Con tal exactitud ya se puede conocer la hora a la que salió la periodista Maribel Vilaplana del parking donde aparcó su coche antes de acudir a una comida de trabajo con el presidente de ... la Generalitat, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el pasado 29 de octubre de 2024, día de la terrible dana.

En el extracto bancario que ha aportado la comunicadora al juzgado de Catarroja se arroja un pago de 15,10 euros, la cifra que aparece asociada a un abono con Visa realizado a las 19.47 horas, según aparece recogido en el registro presentado por la empresa propietaria del aparcamiento Glorieta, ubicado en la calle Tetuán.

Ahora, dada cuenta la documentación remitida por Vilaplana, consistente en el número de su tarjeta bancaria con la que pagó el importe del parking, así como su extracto, la instructora ha procedido a solicitar en un plazo del día a la mercantil Interparking que haga constar la hora de entrada y salida de tal vehículo, una vez que conoce todos los datos necesarios.

En su declaración ante la magistrada, Vilaplana sostuvo que permaneció en el restaurante con Mazón desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, cuando ya se marchó al parking donde había estacionado su vehículo, un recorrido en el que la acompañó el presidente, asegura, sin escoltas. Hasta allí caminaron hablando de fútbol y apuntó que tras despedirse permaneció unos diez-quince minutos apuntando notas de la reunión con su portátil en el interior del vehículo, antes de abandonar el aparcamiento.

Por su parte, el dueño del establecimiento hostelero, testificó ante la juez el pasado viernes en cuya declaración aseguró que Mazón y Vilaplana permanecieron allí hasta las 18.30 o las 19.00 horas aproximadamente. «Más tarde de las 19 horas no y, como pronto, a las 18.25 horas», apostilló tras declarar que a las 18.15 horas ya no quedaban más clientes en el restaurante y que incluso dio salida a sus empleado antes de que se marcharan los comensales.