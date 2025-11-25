Suscribete a
Vilaplana salió del parking a las 19.47 horas tras comer con Mazón el día de la dana

La periodista remite a la juez el justificante del pago con tarjeta que, cruzado con el registro de la empresa, desvela su marcha del aparcamiento

La juez de la dana reclama a El Ventorro la factura y una foto del reservado en el que comió Mazón

Imagen de archivo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29-O
Imagen de archivo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29-O efe
David Maroto

David Maroto

Valencia

A las 19.47. Y 45 segundos. Con tal exactitud ya se puede conocer la hora a la que salió la periodista Maribel Vilaplana del parking donde aparcó su coche antes de acudir a una comida de trabajo con el presidente de ... la Generalitat, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el pasado 29 de octubre de 2024, día de la terrible dana.

