Víctimas de la dana protestan ante el Palau de la Generalitat a la espera de la decisión de Mazón

Reclaman de nuevo la dimisión del presidente valenciano: «Llega más de 365 días tarde»

El PP debate hasta última hora el futuro de Mazón y las elecciones anticipadas

Imagen de la protesta, este domingo por la tarde, a las puertas del Palau de la Generalitat Valenciana EP

ABC

Valencia

Familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 y damnificados se han concentrado este domingo por la tarde a las puertas del Palau de la Generalitat, en Valencia, a la espera de conocer noticias sobre el futuro político del ... presidente, Carlos Mazón, y volver a exigir su dimisión.

