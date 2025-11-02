Víctimas de la dana protestan ante el Palau de la Generalitat a la espera de la decisión de Mazón

Familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 y damnificados se han concentrado este domingo por la tarde a las puertas del Palau de la Generalitat, en Valencia, a la espera de conocer noticias sobre el futuro político del ... presidente, Carlos Mazón, y volver a exigir su dimisión.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha señalado que la posible salida de Mazón «llega más de 365 días tarde y, aún así, hoy lo está alargando».

«Parece ser que está en Alicante, no se sabe, con videollamada, con Feijóo, pero está negociando. No sé qué hay que negociar. Después de tantísimos días, después del funeral y del 29 de octubre del 2024, que es cuando tenía que haber dimitido, al día siguiente», ha agregado en declaraciones a Europa Press.

Esta portavoz ha sostenido que viven un futuro relevo de Mazón con «algo de alegría, porque no puede ser de otra manera», pero remarca que «esto es una primera fase, una primera batalla dentro de una guerra».

«Lo que buscamos -ha continuado- es que se ponga a disposición judicial y que acabe en prisión, como no puede ser de otra manera, y exigimos también toda la dimisión del Consell. Son todos, en mayor o menor medida, responsables».

«También son responsables las personas que le han dado soporte todos estos meses, tanto de su partido como del partido que le ha estado sosteniendo», ha dicho en referencia al PP y a Vox.