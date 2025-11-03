Suscribete a
Juicio al fiscal general
Juicio al fiscal general
Las víctimas de la dana exigen que Mazón rinda cuentas ante la Justicia: «La dimisión sólo es la primera fase»

Las víctimas de la dana exigen que Mazón rinda cuentas ante la Justicia: «La dimisión sólo es la primera fase»

La asociación de damnificados que comparece en la comisión de investigación del Congreso espera a saber si el expresidente seguirá aforado antes de iniciar otras acciones

Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana sin convocar elecciones

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, y otras damnificadas este domingo ante el Palau de la Generalitat Valenciana
La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, y otras damnificadas este domingo ante el Palau de la Generalitat Valenciana EFE
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

La Asociación de Víctimas Mortales de la Dana ha valorado la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como «una primera fase» o «un escalón» en un proceso más largo en el que van a luchar porque rinda cuentas ante la Justicia por su gestión de la catástrofe.

