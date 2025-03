Es una de las frases que más se ha escuchado en Valencia en los últimos años. En este día cobra todavía más fuerza. Se va Ribó, queremos que se vaya Lim. El que fuera alcalde de Valencia durante ocho años se va, se retira, le han dicho en su partido que después de perder la alcaldía en mayo ya ha estirado bastante su retiro dorado en la segunda línea, más que bien pagado, sin agenda y viviendo de rentas.

A Joan Ribó, por el hecho de haber sido alcalde de Valencia, los libros de historia le guardarán un espacio, aún así su legado hará que lo recordemos en nuestras charlas, no en nuestras oraciones. Fue alcalde por accidente, jamás le importó el cargo. Su objetivo fue siempre quitarle a Rita Barberá la vara de mando. Lo buscó y lo consiguió. Ese es el mérito con el que Ribó se siente satisfecho consigo mismo. Lo demás, estaba de más para Joan.

Pero el Go Home antes que para el ex alcalde siempre en Valencia ha sido y será para Peter Lim. Este fin de semana hay una convocatoria multitudinaria. Viene el R. Madrid, viene Vinicius no lo hace Netflix pero por encima de lo que siempre representa o representaba un Valencia-R. Madrid el foco debe estar en la enésima movilización contra el propietario del Valencia. A Lim lo que pase este fin de semana en Valencia le entrará por un oído y le saldrá por el otro, desde la manifestación hasta el resultado del partido, porque a Lim todo lo que rodea al club de Mestalla le importa un 'carajo'.

Sólo la posición frontal de las administraciones valencianas pueden desnivelar la balanza y forzar, a medio, nunca a corto plazo, la venta del club. Lim ¡Go home!, Ribó ¡Go home!... o la aristocracia de ambos mundos.