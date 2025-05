Mirar a futuro siempre es complejo, en política más, y de un tiempo a esta parte, qué le voy a contar que usted no sepa, todo es posible en España. Esta semana, el pasado miércoles, se ha cumplido un año de la llegada de Carlos Mazón y su Ejecutivo a la Generalitat. Si en julio de 2023 el gran Marty McFly hubiese aparecido en Valencia con el fabuloso Delorean y nos hubiese dicho que que doce meses después Mazón gobernaría en solitario y sin Vox lo habríamos tildado de loco, a pesar de su cinematográfica reputación moviéndose de una época a otra como el que se toma un café. Si además Marty nos hubiese contado hace un año que el impulsor de la ruptura es Vox y no el PP no le habríamos permitido volver a ponerse a los mandos de su máquina del tiempo.

Vox se ha metido en un lío que no ha hecho más que empezar. Elisa Núñez ha sido la primera en zanjar su relación con el partido de Abascal tras la ruptura del pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana por acoger a 23 menores no acompañados. Vicente Barrera no lo ha hecho 'de facto' pero tampoco hace falta. Su escenografía y gesto en la rueda de prensa la semana pasada deja bien a las claras que la relación se terminó.

Carlos Mazón arranca su segundo año de legislatura sin ataduras de pactos y con la tranquilidad de saber que Vox en las Cortes intentará captar atención mediática pero está condenado a apoyarlo en las propuestas y leyes verdaderamente importantes. Acercarse en este aspecto a PSPV o sobre todo Compromís sería su muerte política.

Lo que no nos contó Marty McFly es que Diana Morant sería a estas alturas de la película la alternativa al Consell. Pero de haberlo hecho, lo que sí sabíamos sin que nos lo contase nadie es que la fractura dentro del PSPV iba a ser tan pública y evidente como a la que estamos asistiendo. Era previsible. Y eso que Carlos Fernández Bielsa sólo está precalentando...