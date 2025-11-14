Vicente Díez, agente de la propiedad: «Los precios alcanzarán un nivel en que la demanda dirá 'hasta aquí'»

El precio de la vivienda en la ciudad de Valencia no deja de crecer. El último informe sobre el mercado inmobiliario, relativo al tercer trimestre de 2025, que publica el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria señala un nuevo récord histórico para ... la capital del Turia, mientras que el resto de la provincia ya alcanza el máximo del año 2009, debido al descenso progresivo de la oferta.

El vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, Vicente Díez; el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra, y el vocal de la Junta de Gobierno de APIVA Lluis Planells, presentaron este pasado jueves el informe del mercado inmobiliario, en el que marcaban los costes actualizados de la vivienda.

En concreto, el precio del metro cuadrado de la vivienda en la provincia de Valencia ha sido de 1.595 euros/m2, lo que supone un incremento trimestral del 2,6% y del 11% interanual, mientras que en Valencia ciudad el precio es de 2.585 euros/m2, un incremento trimestral del 2,8% y acumulando un aumento interanual del 14,1%.

El portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, Vicente Díez, ha señalado que «el propietario ahora mismo está muy crecido», por lo que quien tiene que poner «freno es el comprador como ya ha ocurrido con el mercado de alquiler de pisos de estudiantes, que no están dispuestos a pagar cualquier precio por cualquier cosa». «Los precios alcanzarán un nivel en que la demanda dirá que 'hasta aquí hemos llegado' y se ralentizarán'», ha apuntado.

El mercado inmobiliario valenciano sigue manteniéndose «muy fuerte, activo y sólido» en cuanto actividad con una divergencia en el tercer trimestre: la provincia de Valencia registró cifras récord en el número de compraventas, las más altas desde 2007, mientras que en la capital se observó una continuidad en la tendencia a la baja «ya que el mercado no es insensible a los precios y penaliza donde se registra mayor intensidad».

El director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra, ha explicado que «un dato significativo sigue siendo la escasez» de la oferta, tanto en vivienda nueva, 6.620 visados de obra, como en vivienda usada, con «una constante reducción de la misma», cuando además se han registrado un incremento de 15.000 hogares en la provincia en el último año, lo que «explica en parte presión alcista sobre los precios».

De hecho, ha apuntado que se prevé que el incremento del precio de la vivienda continuará en los próximos trimestres de 2025, incluso a comienzo de 2026, porque, ante estos datos, «el vendedor no está dispuesto a ninguna realidad distinta que no sea alcanzar el máximo precio posible, incluso incrementar el precio de venta». «Si el vendedor encuentra que hay poco producto, que subiendo el precio incluso fácilmente lo coloca, lógicamente va a intentar aprovechar esa realidad del mercado», ha apuntado.

10.491 operaciones en el tercer trimestre

Las compraventas de viviendas en la provincia de Valencia alcanzaron las 10.491 operaciones en el tercer trimestre, poniendo fin a la racha negativa de los dos trimestres precedentes. La cifra refleja un importante crecimiento trimestral del 7,3% y un incremento interanual del 2,5%. Durante los últimos doce meses se han registrado 40.731 compraventas en la provincia de Valencia con un ascenso interanual del 12%, alcanzando máximos históricos de la serie desde 2008. Estos datos representan el 37,3% del total de las operaciones de compraventas en la Comunidad.

Por su parte, en la ciudad de Valencia se han alcanzado las 2.135 compraventas con un descenso trimestral del -8,3% y con un ajuste del -16,5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, completando las 9.774 compraventas interanuales, con un crecimiento del 4,9%. Asún así, estas cifras anuales suponen el 9% del total de las compraventas de la Comunidad Valenciana y el 24,1% de la provincia.

Por localidades, las que mayor porcentaje de compraventas han registrado han sido Albal (+136,1%), Burjassot (54,9%) y Algemesí (44,7%). Por el contrario, en las que más ha descendido el número de transacciones han sido Gandía (-16,6%) y Sueca (-15,4%).

La distribución de compraventas de vivienda en la Comunidad Valenciana ha moderado el tradicional liderazgo de vivienda usada, el 82,9%, mejorando el peso de la vivienda nueva, 17,1%. Con respecto a la demanda extranjera, el número de compras por este colectivo ha supuesto el 27% del total regional mientras que en la provincia ha sido del 12,8%. En términos absolutos estamos hablando de algo menos de 7.500 compraventas, una caída del 2,7 en el último año.

El alquiler sigue al laza

Del mismo modo, en el mercado de alquiler «los precios no hacen otra cosa que seguir creciendo»: el precio medio del alquiler ofertado en la provincia es de 1.663 euros y en Valencia de 1.508 euros. alquiler turístico sigue creciendo y la oferta de habitaciones sigue por encima de la oferta de viviendas en la provincia de Valencia.

Ante esta situación, se está registrando «una expulsión» del mercado del alquiler a la compra porque «el precio medio del alquiler duplica la cuota media de hipoteca» -unos 500 euros alquiler y 600 euros hipotecas- siempre que se disponga de fondos propios o avales para hipotecarse.

En el ámbito hipotecario, durante el tercer trimestre del año el número de hipotecas sobre vivienda en la provincia ha sido de 25.494, con un incremento interanual del 15,7%. El endeudamiento hipotecario medio por vivienda ha alcanzado los 128.556 euros en Comunidad Valenciana, con un crecimiento trimestral del 2,7%. En el último año el importe medio ha sido de 123.118 euros, máximo desde 2008, con un ascenso interanual del 10,2%.