Dónde ver el Eldense-Hércules hoy de Primera RFEF y a qué hora se juega el partido de liga

Los equipos de Claudio Barragán y Rubén Torrecilla protagonizan el duelo más atractivo de la jornada del grupo 2

À Punt retransmitirá por televisión el duelo entre el CD Eldense y el Hércules CF que se disputará en el estadio Pepico Amat el próximo domingo a las 16:30 h. Se trata, sin duda, de uno de los partidos más atractivos de ... la jornada, que enfrentará a dos equipos valencianos que aspiran a todo en el grupo 2 de 1.ª RFEF Versus E-Learning.

