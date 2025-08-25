Dónde ver en directo la Tomatina de Buñol 2025 este miércoles 27 de agosto

Como cada último miércoles de agosto, Buñol celebra la tradicional fiesta de la Tomatina con la radiotelevisión pública como testigo. À Punt incorporará la última tecnología audiovisual para ofrecer el máximo realismo de este espectáculo único en el mundo.

La retransmisión comenzará a partir de las 11:30 horas y, durante dos horas, esta fiesta de interés turístico internacional desde 2002, que celebra este año su 78.ª edición, se podrá seguir en directo por À Punt y también en la web (www.apuntmedia.es).

«Tomaterapia» es el lema de 2025 para este tsunami de color en una Tomatina que este año pretende convertirse en un símbolo de la resiliencia del pueblo valenciano tras la riada de octubre.

El periodista Ferran Cano conducirá esta retransmisión junto a dos buñoleras muy conocedoras de la Tomatina: María Taberner, que siempre ha participado en esta peculiar celebración, tanto a pie de calle como desde lo alto de los camiones, y Conchin Cusí, propietaria del negocio de droguería del centro del pueblo donde se creó la fórmula secreta del jabón del palo enjabonado. Se trata de una divertida escena que tiene lugar antes de la Tomatina, en la que asistentes locales y visitantes intentan trepar por un palo para conseguir el ansiado jamón que lo corona.

Los reporteros Berta Báidez, Carles Navarro y Claudia Argent nos adentrarán en esta peculiar batalla a pie de calle, desde lo alto del camión y desde la zona de autoridades.

En Buñol esperan superar las cifras del año pasado con 22.000 participantes. Las cifras son espectaculares, ya que se esperan 120.000 kilos de tomate de más de 42.000 tomateras procedentes de 16.000 metros de cultivo.

