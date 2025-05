El valenciano pasa a ser voluntario en FP y suscita litigios nacionalistas: «Se vulnera el derecho del estudiante»

El paso del valenciano a voluntario en FP ha suscitado reacciones en contra desde sectores afines el nacionalismo, en concreto, del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), que ya ha advertido que recurrirá el decreto de la Generalitat si la redacción definitiva «vulnera» el derecho a recibir enseñanza en esta lengua, a pesar de que se pueda elegir.

Según explica en un comunicado, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha introducido la certificación de los títulos A2 y B1 de valenciano al alumnado que realice la FP Básica y, además, la posibilidad que los centros puedan voluntariamente ofrecer a los estudianteselegir el idioma base.

La redacción literal de este apartado contempla que «a fin de adecuar la lengua vehicular a la realidad del entorno, cada centro podrá establecer la lengua vehicular del ciclo, dentro de su autonomía y según las preferencias del alumnado durante la matriculación, teniendo en cuenta el perfil del alumnado y la competencia lingüística del profesorado».

No obstante, esta flexibilidad y libertad de elección no satisface al STEPV, que considera que «se está vulnerando el derecho del alumnado a recibir la enseñanza en valenciano si finalmente tiene que depender de si el profesorado acredita o no su competencia lingüística en valenciano» un aspecto en el que no entra la regulación en trámite.

En especial, el sindicato interpreta que «la mal llamada Ley de Libertad Educativa elimina el requisito del valenciano en la FP», lo que entraña a su entender que elimina la posibilidad que el alumnado que lo solicite pueda recibir la enseñanza en valenciano. Sin embargo, no cuenta con la actual plantilla docente, en la que sí hay profesionales que cuentan con esa capacitación.

Desde la Conselleria, aseguran que en los currículos de los ciclos formativos de Grado Básico «se garantiza el equilibrio entre las dos lenguas cooficiales en las horas lectivas de los contenidos curriculares del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales (Lengua Castellana, Lengua extranjera de iniciación profesional, Ciencias Sociales y Valenciano)».

La directora general de Formación Profesional, Marta Armendiaha, ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión para abordar la posibilidad de incluir horas concretas de valenciano dentro del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales y estudiar la propuesta de que los alumnos de la Básica puedan conseguir certificar B1 de valenciano, cumpliendo determinados requisitos.