La valenciana de 101 años que ha ganado un premio por su podcast: «Para toda España, Milagros Castellà»

Cumplir años no siempre está reñido con aplicarse a las nuevas tecnologías. Situaciones que los nativos digitales, generaciones Z y venideros conciben como cuotidianas e insultantemente sencillas, para otras personas más mayores, acostumbradas a otra y pretérita manera de vivir, pueden resultar un enrevesado mundo repleto de complicaciones, terminologías alienígenas y 'aparatitos' incomprensibles.

No es el caso, por ejemplo, de Milagros Castellà Llorente. Una valenciana de 101 años que ha resultado ganadora de la recién estrenada categoría de podcast del XV Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores, organizado por la Fundación 'la Caixa' junto con Radio Nacional de España (RNE) y con la colaboración de La Vanguardia.

Su obra Yo sí tengo ganas trata sobre vivir conectados al propósito de vida en la vejez, con alegría y esperanza, huyendo de la queja. Con motivo de la conmemoración de su decimoquinto aniversario, el certamen ha contado con dos novedades. Una de ellas es la incorporación de la nueva categoría de podcast, que puede abordar cualquier género (entrevista, informativo, ficción sonora o narrativa documental) y que surgió con el objetivo de ofrecer un nuevo recurso actual para promover la participación, el sentido de la escucha, la creatividad y el desarrollo del lenguaje, y situar la voz como herramienta de comunicación y de literatura.

El podcast ganador de Milagros se publicará en la web de la Fundación 'la Caixa' y se emitirá en el programa de RNE 'Juntos paso a paso'. Además, ha recibido, junto al resto de premiados, un trofeo elaborado artesanalmente por el taller de la Fundación Autisme Mascasadevall y formará parte del jurado en la próxima edición del concurso. Y dice así:

«Hace un tiempo, dos amigas me contaron que tenían la triste como una idea de haber perdido la juventud y que esto les quitaba las ganas de vivir», comienza su historia Milagros. «No había duda de que su vida se había reducido a levantarse, comer, acostarse y mirar sin ver a su alrededor, no estuve de acuerdo con ellas y no lo estoy ahora, por eso vamos a hablar de si es posible llegar a los 100 años pero con dignidad y con esperanza», prosigue.

«¿Es necesario saludar a los amigos contándoles lo mal que se encuentra uno y que no ha dormido bien?», se pregunta, a lo que responde ella misma: «No, es mejor una sonrisa y los buenos días con la convicción de que van a ser buenos. Creo que es cuestión de proponérselo dejar de pensar tanto en sí mismo y en lo que fueron y quizás ser más objetivos en complacerse por la realidad, que hoy tienen buscando lo que de bueno pueden encontrar.»

«No hay duda de que soy optimista porque comparto la plenitud de vida que nos rodea y, aunque a veces me abrume la velocidad con que avanza, nosotros hemos de tomar lo mejor que nos ofrece. Claro que nos tenemos que adaptar y sí, es cierto que a veces es difícil, pero hemos de superarlo con la mente decidida a vivir más y mejor».

«No soy médico, pero sí puedo por mí misma, por mis amigos, por las personas de mi entorno, saber que la vejez llegó como una manta que nos acoge y no nos deja apenas respirar. Y esto ocurre cuando tiramos la toalla, el día que no nos interesa salir a la calle o un nuevo libro o una película de éxito. Dicho en pocas palabras, cuando aceptamos lo que somos sin querer mejorar nuestra forma de vivir. Desde la radio de Ballesol Patacona, para toda España, Milagros Castellà», finaliza su podcast.

Más de 3.500 obras presentadas

El Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores pretende impulsar la participación y el papel activo de las personas mayores de 60 años en la sociedad fomentando el hábito de la escritura y la lectura, el uso de la imaginación y el desarrollo de la creatividad entre las personas mayores, al tiempo que visibiliza y permite compartir con la sociedad sus habilidades, conocimientos y valores. Los relatos escritos por personas mayores son el reflejo de sus vidas y del conocimiento acumulado en años de experiencias, y también reflejan la forma en que observan nuestra historia y nuestro tiempo.

En total se han recibido 3.552 obras escritas por personas mayores de 60 años de todo el territorio español: 2.416 relatos, 1.062 microrrelatos y 74 pódcast. En la Comunidad Valenciana se han presentado 352 obras: 252 relatos, 93 microrrelatos y 7 podcast.