Valencia CF - Torino FC, en directo por la televisión de À Punt

A siete días del inicio de la Liga, Valencia CF y Villarreal CF ponen fin a su preparación de pretemporada con dos partidos contra rivales de nivel internacional, que serán retransmitidos en directo por 'la Finestra Esportiva' este fin de semana en À Punt.

El primero en afrontar su último duelo veraniego será el Valencia, que se medirá al Torino FC italiano el sábado a las 21 horas por el Trofeu Taronja, que servirá de presentación del equipo que dirige Carlos Corberán frente a su afición en el estadio de Mestalla. Así, los nuevos fichajes Santamaria, Raba, Copete y Agirrezabala pisarán el coso de la avenida de Suecia por primera vez, mientras la audiencia de la Comunidad podrá seguir en directo la primera toma de contacto del Valencia 2025-26 con sus seguidores.

La narración del partido correrá a cargo del veterano periodista Xavier Alberola, que estará acompañado en los comentarios por el excapitán y leyenda valencianista Fernando Gómez Colomer, jugador con más partidos en la historia del club.

Por su parte, el domingo a las 21 horas, Unai Emery, el técnico que otorgó el primer título europeo al Villarreal CF, regresa al estadio de la Cerámica para enfrentarse al 'submarino amarillo' como técnico del Aston Villa inglés y con el jugador villarrealense Pau Torres en la plantilla del conjunto de Birmingham. Un plato fuerte para cerrar la pretemporada de los hombres de Marcelino tras la victoria del miércoles contra el Arsenal en Londres.

El encuentro, válido por el Trofeo de la Cerámica con que el cuadro 'groguet' se presentará a su afición, contará también con la narración de Xavier Alberola y los comentarios del exjugador Javi Valls y el periodista Javier Pérez.

Por último, los seguidores de pilota valenciana también tienen una cita el domingo a las once de la mañana con 'Apunts de Pilota', que ofrecerá una partida legendaria: el mano a mano entre Gorxa y Waldo en la final del Campeonato Individual de Raspall de 1999.