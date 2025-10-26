Valencia reclama al Gobierno central la compensación del IBI de 2024 condonado a los afectados por la dana

El Ayuntamiento de Valencia ha solicitado al Gobierno de España la compensación económica por la pérdida de recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), derivada de las devoluciones realizadas hasta el 31 de agosto de 2025 a las personas afectadas por la dana ... del 29 de octubre.

Según ha informado el consistorio, esta petición se enmarca en la aplicación de la exención prevista en el Real Decreto-Ley 6/2024, de 5 de noviembre. Así, la solicitud se realiza, según ha señalado la concejal de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, sin perjuicio de la solicitud de compensación complementaria respecto de las solicitudes actualmente en trámite y de aquellas otras que pueda presentar la ciudadanía afectada y sean resueltas con posterioridad al 31 de agosto de 2025.

Además, Ferrer San Segundo ha solicitado también al Gobierno central que amplíe la exención del IBI al ejercicio 2025 «para ayudar a los vecinos afectados por la tragedia» y que flexibilice los requisitos exigidos en la norma estatal.

Según ha detallado el consistorio en un comunicado este domingo, hasta el 31 de agosto de este año, el Ayuntamiento había devuelto el 79% de los recibos del IBI de 2024 correspondientes a los inmuebles afectados por la riada de las pedanías del Sur. En total, se tramitaron 1.363 expedientes y se reembolsaron 617.927,99 euros, correspondientes a 1.764 recibos..

Cabe recordar que esto se produce a raíz de la activación el 9 de diciembre de 2024 del trámite específico que permite a los afectados con daños por la riada de las pedanías del Sur, solicitar la exención y devolución inmediata del IBI del ejercicio 2024.

Al respecto, la concejal de Hacienda ha recordado que el Ayuntamiento articuló un procedimiento «sencillo» para solicitar la exención, a la vez que ha puesto en valor que desde que se activó el trámite «al haber dado prioridad a estas devoluciones, el abono llega a los pocos días a la cuenta de los solicitantes».

Además, ha reiterado la exigencia municipal para que el Gobierno de España flexibilice los requisitos que el Real Decreto-Ley 6/2024, establece para conceder la exención en el IBI. Según ha indicado Ferrer San Segundo «la norma estatal no tiene en cuenta las particularidades de las pedanías afectadas, y exige el realojo total o parcial para poder acogerse a la exención en el IBI. Pedimos a Sánchez que demuestre mayor sensibilidad con las personas afectadas y rectifique, pues de lo contrario habrá vecinos que no puedan acogerse a la exención por la mala regulación de Pedro Sánchez».

«Es incomprensible, una vergüenza intolerable, que Pedro Sánchez no nos haya autorizado a eximir el IBI de 2025 a los afectados por la DANA en Valencia, a pesar de la magnitud, la gravedad y la pervivencia de efectos en el tiempo de la tragedia», ha concluido.