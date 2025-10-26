Suscribete a
Especial dana
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Valencia reclama al Gobierno central la compensación del IBI de 2024 condonado a los afectados por la dana

El Ayuntamiento solicita al Ejecutivo que haga extensiva la exención al IBI de 2025

La devolución de 2024 se solicita en relación a 1.363 expedientes que corresponden a 1.764 inmuebles por importe de 617.927,99 €

Radiografía de una reconstrucción atascada en el papeleo

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Valencia
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha solicitado al Gobierno de España la compensación económica por la pérdida de recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), derivada de las devoluciones realizadas hasta el 31 de agosto de 2025 a las personas afectadas por la dana ... del 29 de octubre.

