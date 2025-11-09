Suscribete a
La Fe de Valencia, primer hospital en alcanzar las mil ablaciones de fibrilación auricular con electroporación

La fibrilación auricular afecta a una de cada tres personas adultas, su prevalencia aumenta con la edad y es una de las principales causas de ictus, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones cardiovasculares

El Hospital La Fe de Valencia alcanza las mil ablaciones de fibrilación auricular con tecnología de electroporación

ABC

Valencia

La unidad de arritmias del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia se ha convertido en el primer centro español en realizar mil ablaciones de fibrilación auricular mediante electroporación o con campos pulsados, una tecnología «mínimamente invasiva» que mejora tres «aspectos clave»: ... la eficacia terapéutica, la seguridad del paciente y la eficiencia del tratamiento.

