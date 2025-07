El Ayuntamiento de Valencia limpiará el nuevo cauce del Turia por la dana sin la ayuda del Gobierno

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha confirmado que el consistorio asumirá en solitario y con medios propios la limpieza del nuevo cauce del río Turia tras la dana del 29-0, como «medida de prevención y seguridad», y ha criticado la «dejación de funciones« de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la que ha acusado de »indignidad« por su »irresponsabilidad« ante «posibles episodios de fuertes lluvias futuras» en el futuro.

La primera edil ha recordado este miércoles que el Ayuntamiento, junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), solicitó recientemente a la CHJ la limpieza del nuevo cauce del río Turia para eliminar los restos de la dana. La primera edil ha señalado que esa es «una limpieza que no puede consistir en un par de máquinas, ya que son más de doce kilómetros de cauce muy deteriorado, con mucho barro, muchos enseres, y muchos arbustos y cañas».

Catalá ha dado a conocer la decisión de su equipo de gobierno de llevar a cabo la limpieza por parte del consistorio tras haber recibido, «por segunda vez» una respuesta «indignante» de la CHJ que indica que si el consistorio quiere acometer esa tarea, que la haga. «Si queremos hacerlo, que lo hagamos nosotros», ha dicho la alcaldesa.

El pleno consistorial aprobó la semana pasada dirigirse al organismo estatal para reclamarle la «limpieza integral» del nuevo cauce del Turia tras la dana. La alcaldesa ha insistido que esa es un «competencia» de la CHJ, que según ha dicho, «no estuvo el 29 de octubre donde debía estar» y que «sigue sin estar casi un año después».

Ha confirmado que el Ayuntamiento va a solicitar la autorización correspondiente para acometer esa limpieza «ahora, en época estival» y «antes de que lleguen las lluvias» y que posteriormente se reclamará a la CHJ el importe de esa actuación de limpieza. «Si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros, como hemos hecho en otras ocasiones» e «igual que hicimos con la limpieza de las playas del sur. Ellos levantan los hombros, no hacen su trabajo y después sufrimos las consecuencias. Y yo no voy a esperar a que venga octubre y a que haya lluvias para actuar», ha afirmado.

La responsable municipal ha considerado que la CHJ «ha decidido abandonar a los ayuntamientos», por lo que ha insistido en su voluntad de «limpiar el cauce del río a pulmón». A su vez, ha resaltado que esa es una tarea que «se debería haber empezado hace meses» y ha censurado que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, esté «permanentemente huido». «Yo voy a hacer lo que puedo hacer por competencia, que es el tramo de Valencia. Y si pasa algo, seguramente ayudará que el último tramo del cauce, el que llega al mar, esté limpio, por sentido común», ha agregado.

Ampliación del cauce

En paralelo, ha opinado sobre el Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunidad Valenciana, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y en exposición pública, y ha afirmado que «da la razón al Ayuntamiento de Valencia».

La primera edil ha dicho que es así porque «pone negro sobre blanco lo que llevamos diciendo desde el primer día: que se precisa ampliar la capacidad del cauce del río Túria» y «que para poder desviar los barrancos del Poyo y de la Saleta hay que analizar, mejorar e incrementar la capacidad del cauce del río».

Catalá ha comentado que el 29 de octubre se estuvo «a medio metro de que se desbordara el nuevo cauce del Turia» y ha reiterado que esa circunstancia lleva a pensar que no se puede «hacer desvíos ni canalizaciones si no se amplía su capacidad».

La responsable municipal ha insistido en que el documento del Miteco «refuerza la postura del Ayuntamiento, lo que veníamos diciendo desde el primer día». «Se habla del barranco de la Saleta y del barranco del Poyo, pero primero hay que pensar a dónde vamos a desviar esos barrancos y qué capacidad hay. Y, por fin, meses después, el tiempo me ha dado la razón», ha aseverado.

María José Catalá ha reiterado que «los trabajos de recuperación no solo consisten en mejorar las infraestructuras, sino sobre todo en garantizar y dar tranquilidad y seguridad a los vecinos». «Y eso requiere intervenciones en profundidad en las infraestructuras. Yo llevo reclamando y reivindicando un plan sur metropolitano desde hace meses» y «que haya infraestructuras hidráulicas que mejoren la seguridad de esta zona», ha dicho.