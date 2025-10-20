Valencia tendrá disponibles los 11 cañones de agua contra incendios en la Devesa antes de finalizar el año

El Ayuntamiento de Valencia ha finalizado la instalación de los primeros once cañones de agua del sistema Sideinfo para la prevención de incendios en el Parque Natural de la Devesa del Saler (Valencia) que estarán disponibles antes de finalizar el año.

La alcaldesa ... de Valencia, María José Catalá, en declaraciones a los medios durante la visita al Parque Natural de la Devesa, ha puesto en relieve la incorporación de estos tres nuevos cañones de agua que, junto a los ocho instalados en 2024, completan la primera fase de instalación del plan.

En este sentido, Catalá ha destacado que este sistema ha tenido su «máxima visibilidad» este mes de agosto ya que se ha puesto en marcha un total de «15 veces para refrescar toda la zona y para prevenir posibles incendios».

Así, ha indicado que esta primera fase de instalación cuenta con 425.000 euros de inversión aproximadamente y, en las fases siguientes, se tiene prevista la incorporación de un total de 40 cañones que, a lo largo de cuatro años, estarán «en un grado de ejecución muy elevado».

A este respecto, la primera edil ha explicado que desde abril se está trabajando en conseguir las bombas de agua necesarias para «la impulsión y el abastecimiento de agua» de las torres y que, en las siguientes fases, se va a seguir trabajando en esta línea y « en cómo seguir abasteciendo de agua, si puede ser en la mayoría de los casos no potable, todo el resto del sistema defensivo».

Catalá ha subrayado que se trata de un de los proyectos, desde el punto de vista personal, «más emocionantes para mí porque es un sistema que conocía bien, lo implanté en su día en el Ayuntamiento de Torrent, y es una de las primeras cosas que hice nada más llegar al Ayuntamiento, ya que estos cañones llevaban años y años entre cajones sin poder desbloquearse por cuestiones administrativas, burocráticas, de distinta índole y que nosotros hemos podido poner en marcha apostando mucho por un sistema defensivo que minimiza el impacto sobre el medioambiente y protege de verdad la zona».

Dotación del agua necesaria

Asimismo, se ha referido al Plan de Infraestructuras Críticas 2026-2031, dotado con 120 millones de euros, para indicar que en él se contempla independizar la red de abastecimiento de agua potable de las pedanías del Sur (Pinedo, El Saler, Palmar y Perellonet) del sistema de defensa contra incendios forestales de El Saler, una medida «necesaria para seguir desarrollando las siguientes fases hasta llegar a instalar un total de 40 cañones a lo largo de toda la Devesa y el Parque Natural de la Albufera, sin mermar la capacidad de abastecimiento de la población».

«Hemos previsto el análisis y la infraestructura para ver cómo generamos esa dotación de agua necesaria para la implantación del resto de las fases del sistema. De hecho, me consta que la semana que viene hay una reunión entre las delegaciones de Bomberos y Ciclo Integral, que ya están trabajando en la concreción de las próximas fases. Con este Plan, en 5 años, València será la primera gran ciudad de Europa que autosuficiente, en caso de emergencia», ha apuntado.

Desde mayo de 2024 están operativos los primeros ocho cañones, cuya instalación supuso una inversión de 246.151,87 euros, puestos en marcha con la finalidad de «proteger nuestro patrimonio natural más valioso».

Los trabajos de instalación de los tres cañones en la avenida Gola del Pujol cuentan con un plazo de cinco meses y se espera que concluya antes de finalizar el año 2025. Los cañones de Agua Sideinfo son torres entre 12 y 16 metros de altura adaptadas a la altura de la vegetación y a su crecimiento previsto para minimizar el impacto visual.

Estas van conectadas a un depósito de agua con una capacidad de 500 metros cúbicos y una caseta de bombeo y se integran en un Sistema Domótico formado por una red de sensores y estaciones meteorológicas que permiten monitorizar el riesgo en tiempo real, y en caso de incendio simular su evolución para anticiparse y planificar las labores de control y extinción. También cuentan con cámaras que ayudan a la detección y evolución del fuego. El sistema es autónomo desde el punto de vista energético, para garantizar su funcionamiento aunque se vaya la luz.