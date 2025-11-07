Suscribete a
ABC Premium

Valencia celebra una nueva edición de Cuina Oberta con 70 restaurantes, seis con estrella Michelin

El certamen añade diez locales que participan por primera vez y 16 experiencias gastronómicas de talleres, catas o clases de coctelería

El PP y Vox aprueban un presupuesto récord de 1.250 millones para 2026 en la ciudad de Valencia

Presentación de Cuina Oberta en Valencia
Presentación de Cuina Oberta en Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ciudad de Valencia volverá a convertirse del 20 al 30 de noviembre en el epicentro del sabor y de la despensa del Mediterráneo con una nueva edición de Cuina Oberta, el certamen gastronómico impulsado por la Fundació Visit València en colaboración ... con la Diputació de València y València Turisme. Un total de 70 restaurantes ofrecerán menús especiales para «visibilizar la riqueza y diversidad de la gastronomía local», con lo que se mantendrá la cifra «récord» alcanzada en la pasada edición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app