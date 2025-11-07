Valencia celebra una nueva edición de Cuina Oberta con 70 restaurantes, seis con estrella Michelin

La ciudad de Valencia volverá a convertirse del 20 al 30 de noviembre en el epicentro del sabor y de la despensa del Mediterráneo con una nueva edición de Cuina Oberta, el certamen gastronómico impulsado por la Fundació Visit València en colaboración ... con la Diputació de València y València Turisme. Un total de 70 restaurantes ofrecerán menús especiales para «visibilizar la riqueza y diversidad de la gastronomía local», con lo que se mantendrá la cifra «récord» alcanzada en la pasada edición.

Todas las propuestas y experiencias gastronómicas estarán disponibles el lunes, 10 de noviembre, fecha en la que se abrirá el plazo de reservas en www.valenciacuinaoberta.com, según ha informado el consistorio. Durante diez días, el público podrá disfrutar de una «amplia» variedad de menús que abarcan desde los arroces tradicionales y la cocina mediterránea «más auténtica» hasta fusiones internacionales, tapas creativas y menús de autor.

Los precios se mantienen estables un año más: 28 euros el menú de mediodía y 36 euros el de cena, sin incluir las bebidas. En esta edición participan también 12 restaurantes Gourmet, reconocidos por su presencia en la Guía Repsol, el Bib Gourmand de Michelin o la We're Smart Green Guide, que ofrecerán menús de mediodía a 48 euros y de cena a 56 euros.

Además, Cuina Oberta contará en esta ocasión con seis restaurantes con estrella Michelin: El Poblet, La Salita, Riff, Lienzo, Fierro y Arrels. Todos ellos presentarán propuestas especiales diseñadas para la ocasión, con precios de 80 euros al mediodía y 100 euros por la noche.

«Como en cada edición, Cuina Oberta se enmarca en el proyecto València, Despensa del Mediterráneo, con el que desde la Fundació Visit València impulsamos el uso de productos locales, de temporada y de proximidad. De este modo apostamos por una gastronomía sostenible que refleja la identidad mediterránea de València y valora el trabajo de nuestros productores, cocineros, vendedores y la cocina como una auténtica expresión cultural y creativa», ha explicado la concejala de Turismo Paula Llobet.

En esta ocasión, el certamen se renueva con la incorporación de diez nuevos restaurantes que participan por primera vez, entre los que se encuentran Alcántara Bistro, Barecito del Ayuntamiento, Cocleque, Escama, Jenkin's, Kabanyal, Llar del Pescador, Soul of 1927, Taller de Carnes by Jenkin's y el propio Arrels, que debuta en la categoría de estrella Michelin.

Estas incorporaciones «reflejan la vitalidad del panorama gastronómico valenciano y su capacidad para sumar talento, nuevas tendencias y diversidad culinaria», señala el consistorio. Además, esta edición ofrecerá 16 experiencias gastronómicas organizadas por 13 restaurantes, que van desde talleres de cocina peruana, birmana o japonesa hasta catas de vino, clases de coctelería o actividades centradas en el mundo de las brasas.

Cuina Oberta amplía así su propuesta «más allá» de los menús e invita al público a vivir la gastronomía «de manera divertida, participativa y sensorial».