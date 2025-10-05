Valencia canta el Himno de la Comunidad para conmemorar su centenario

Valencia ha viajado este domingo en el tiempo hasta el 16 de mayo de 1925, cuando el pueblo valenciano adoptó el Himno de la Exposición Regional Valenciana como Himno Oficial de la Comunidad Valenciana, una obra del maestro José Serrano Simeón y del escritor Maximiliano Thous Orts.

Cien años después, la ciudad ha vuelto a revivir aquel momento histórico, pero esta vez en la Plaza de la Virgen, que se ha transformado en un escenario de memoria y emoción, con más de 800 artistas y la ciudadanía que ha acudido para cantar el himno y rendir homenaje a un siglo de identidad compartida. Y, como ocurrió entonces, el himno ha sonado dos veces.

En el acto han participado la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana, la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana y la Federación Valenciana de Moros y Cristianos. Todos bajo la batuta de Cristóbal Soler y con la voz de la soprano Tanya Durán Gil, que ha puesto el broche de oro a la interpretación.

En esta línea, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha destacado en su discurso que el himno representa «un símbolo vivo, una representación emocional y compartida de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que aspiramos a ser».

Asimismo, ha señalado que «hoy tenemos en el recuerdo dos grandes nombres, Maximiliano Thous y el Maestro Serrano, a quienes ha agradecido su creación, puesto que «supieron conectar, como nadie lo había hecho antes, en el espíritu del pueblo valenciano y convertir una composición musical en la voz conjunta de las valencianas y los valencianos, ha indicado la primera edil.

Por otro lado, la alcaldesa de Valencia ha subrayado que «en este momento histórico que vivimos, en que la cultura y la identidad vuelven a estar en el centro del debate social y político, es fundamental recordar qué significa realmente tener un himno», que según Catalá, es «un instrumento potente de transmisión de valores, de memoria y de futuro».

Por todo ello, Catalá ha insistido en que «hoy también asumimos un compromiso: el de seguir trabajando por una Comunidad Valenciana cohesionada, plural y abierta. Una Comunidad donde la cultura y la identidad no sean motivo de división, sino eje vertebrador de un proyecto compartido».

El acto también ha contado con un homenaje a Serrano y Thous, cuyos bustos han sido aportados por dos representantes de la sociedad civil valenciana: el Ateneo Mercantil de València, cuyo presidente encargó la composición del himno (Tomás Trenor Palavicino, conde Trenor) y Lo Rat Penat, institución a la que pertenecía Maximiliano Thous y que además ha aportado su Senyera histórica de 1923, el facsímil más antiguo que se conserva de la Senyera de 1545 que se encuentra en el Museo Histórico de la Ciudad de Valencia.

Además, ha contado con una delegación de moros y cristianos que ha escoltado la entrada de laReal Senyera, organizada por la Federación Valenciana de Moros y Cristianos.

El Himno Oficial de la Comunidad es el originario Himno de la Exposición Regional de 1909, «aprobado por los Alcaldes de los muy ilustres Ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia en mayo de 1925», tal como recoge la Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunitat Valenciana y su utilización. La conmemoración del centenario del himno forma parte de la estrategia València Music City, impulsada por el Ayuntamiento de Valencia para la consolidación de la música como un eje transversal de desarrollo urbano, social y económico de la ciudad.

16 de mayo de 1925

El 16 de mayo de 1925, después de que el himno encargado por el Ateneo Mercantil al maestro Serrano para la Exposición Regional de 1909 alcanzara una popularidad notoria y un respaldo unánime por parte de la sociedad valenciana, se decidió declararlo como himno oficial de la región valenciana, y para ello se celebró un acto multitudinario en la plaza de toros. Para aquella ocasión se constituyó una gran masa instrumental formada por la orquesta y la banda municipales de la ciudad de València, un agrupación coral integrada por diversos coros de la ciudad de Valencia, y una delegación de cultura tradicional de la que participaban miembros de grupos de folklore vestidos con indumentaria tradicional.

El maestro Serrano personalmente tomó la batuta para dirigir aquella amplia representación musical y la soprano valenciana Cora Raga interpretó la parte solista del himno. Entre las autoridades presentes en el acto, se encontraban los alcaldes de las ciudades de Alicante, Castellón y València, así como los diputados provinciales y un nutrido elenco de representantes de la sociedad civil valenciana.