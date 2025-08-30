Usurpan la identidad de un empresario del acero y estafan 80.000 euros con la venta de material

La Guardia Civil ha esclarecido una compleja estafa en la que los implicados habían usurpado la identidad de un empresario que trabajaba en el ramo del acero y obtuvieron 80.000 euros de ganancias con la venta de material en su nombre.

Los detenidos en Alicante han consumado el engaño ega Media del Segura (Murcia), con varias décadas de experiencia en la fabricación y venta de material metálico para la construcción, tal como han informado desde el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició el pasado 12 de mayo de 2025, tras la denuncia presentada por la empresa murciana, que había cerrado un acuerdo comercial por valor superior a 80.000 euros con una empresa supuestamente radicada en un municipio del Bajo Vinalopó (Alicante).

Las primeras indagaciones permitieron constatar que dicha empresa había cesado su actividad en diciembre de 2024 y que su antiguo gerente desconocía por completo la operación denunciada.

Gracias a la colaboración del comercial de la empresa perjudicada, los agentes obtuvieron descripciones físicas, grabaciones de audio de las negociaciones y el lugar de descarga del material –40 toneladas de correas metálicas galvanizadas y 25 toneladas de chapa ondulada–, que había sido depositado en unas instalaciones abiertas en Torre Pacheco (Murcia).

MÁS INFORMACIÓN Gasolina a 0,13 euros por un fallo y tiene que venir la policía por la avalancha

Las investigaciones revelaron que los autores habían usurpado la identidad tanto de la empresa compradora como de su gerente, valiéndose de la solvencia económica que esta presentaba para obtener el envío del material sin previo pago. Posteriormente, fue vendido de manera inmediata a precios muy inferiores a los de mercado.

Asimismo, los implicados utilizaron la identidad de otra persona ajena a la transacción para contratar varias líneas de telefonía móvil de prepago, con el fin de mantener los contactos y dificultar la identificación de los responsables.

La colaboración ciudadana resultó determinante para identificar a los delincuentes, ya que una descripción facilitada por testigos permitió identificar a uno de los autores, lo que desencadenó las primeras detenciones.

La operación culminó durante el mes de julio con la detención de dos hombres y la investigación de otros tres, todos ellos de entre 38 y 67 años, presuntamente vinculados a la trama. Se les atribuye la presunta comisión de dos delitos de usurpación del estado civil y un delito de estafa, y algunos de ellos cuentan con antecedentes por hechos similares.

Parte del material estafado fue localizado e intervenido en propiedades situadas en Torre Pacheco, Campos del Río y Archena.

Tras la puesta en libertad de los detenidos, las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela.