Felipe VI inaugura el X Congreso Internacional de la Lengua Española

El TSJCV reconoce 100.000 euros a una exgerente de FGV por «daños» derivados del dictamen sobre el accidente de metro de Valencia de 2006

Marisa Gracia tendrá derecho a ser indemnizada por el veredicto de la comisión de investigación de Las Cortes Valencianas sobre el siniestro de la línea 1 de Metrovalencia, que causó 43 fallecidos

Las llamadas de Mazón después de la alerta de la dana: Feijóo, Montero y el presidente de Telefónica

Imagen de archivo de Marisa Gracia
Imagen de archivo de Marisa Gracia MIKEL PONCE

Valencia

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, a ser indemnizada con 99.343 euros ... por daños y perjuicios derivados del dictamen de la comisión de investigación de Las Cortes Valencianas sobre el accidente de la línea 1 de Metrovalencia, que causó 43 fallecidos en 2006.

