Suscribete a
ABC Premium

El Tribunal Superior avala los servicios mínimos en la huelga de sanitarios en la Comunidad Valenciana

El TSJCV deniega la suspensión de los horarios fijados por la Generalitat que había pedido el Sindicato Estatal para los paros del 30 y 31 de octubre, y el 3 y 4 de noviembre

La Seguridad Social recurrirá al Supremo para no pagar 35 euros al mes a una jubilada por criar a su nieta

Personal sanitario en un hospital de la Comunidad Valenciana
Personal sanitario en un hospital de la Comunidad Valenciana JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TJSCV) ha avalado los servicios mínimos durante los paros convocados en la huelga de sanitarios los días 30 y 31 de octubre, y 3 y 4 de noviembre.

En un auto dictado ... este miércoles por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, se deniega la solicitud de medida cautelar solicitada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios consistente en la suspensión de esos servicios mínimos fijados por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app