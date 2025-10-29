El Tribunal Superior avala los servicios mínimos en la huelga de sanitarios en la Comunidad Valenciana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TJSCV) ha avalado los servicios mínimos durante los paros convocados en la huelga de sanitarios los días 30 y 31 de octubre, y 3 y 4 de noviembre.

En un auto dictado ... este miércoles por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, se deniega la solicitud de medida cautelar solicitada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios consistente en la suspensión de esos servicios mínimos fijados por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana.

MÁS INFORMACIÓN El Rey preside un funeral marcado por la tensión de las víctimas contra Mazón y la inacción política Según recoge la resolución, el sindicato recurrente «no interesa la suspensión cautelar de la resolución alterando los términos concretos en que vienen establecidos los referidos servicios mínimos, sino enteramente la inexistencia de servicios mínimos». En consecuencia, el TSJCV desestima el contencioso por los intereses en conflicto, «atendiendo al carácter esencial de los servicios sanitarios que prestan los técnicos superiores o técnicos especialistas sanitarios en los distintos centros sanitarios de la Comunidad Valenciana».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión