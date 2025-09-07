Tres jóvenes detenidos tras una pelea por un piso okupado en el centro de Valencia

Imagen del vídeo de la pelea entre jóvenes en el centro de Valencia

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este sábado a tres jóvenes, de unos 20 años, tras participar en una pelea en la calle Ruzafa, cerca de la calle Colón, de Valencia, que se saldó con tres heridos, entre ellos dos de los arrestados, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Al parecer, momentos antes de la riña, accedieron a un piso, «posiblemente okupado», y ocasionaron daños en la puerta de los moradores, quienes también resultaron agredidos. Estos intentaron repeler la agresión y continuaron la riña en la vía pública.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha detallado que el aviso entró sobre las 14.45 horas y hasta el lugar de los hechos se movilizaron un SAMU, un SVB y un Soporte Vital Avanzado de Enfermería.

MÁS INFORMACIÓN Un muerto y cinco heridos en un accidente de tráfico en Castellón

Uno de los heridos presentaba politraumatismos y fue trasladado al Hospital General de Valencia con el SAMU. Los otros dos hombres fueron llevados al mismo centro hospitalario por diversas contusiones.

Esto ha ocurrido en la calle Colón de Valencia pic.twitter.com/0ijwlzJbPF — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) September 7, 2025

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a los tres hombres por allanamiento de morada y lesiones leves, según confirman fuentes cercanas a la investigación.