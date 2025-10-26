Tres detenidos por obligar a una mujer a prostituirse en Gandía tras engañarla con una oferta laboral falsa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Gandía y en un municipio de la comarca alicantina de la Marina Alta a tres hombres, de entre 30 y 51 años, por obligar a una mujer a ejercer la prostitución ... en varios pisos durante aproximadamente dos meses.

La víctima, aprovechando sus circunstancias de precariedad económica, fue captada en Talavera de la Reina (Toledo), donde un hombre la convenció para supuestamente trabajar en el ámbito de la restauración, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Posteriormente fue trasladada a un piso de Gandía, donde varios hombres le comunicaron que debía ejercer la prostitución y le obligaron a entregarles todo el dinero recaudado.

La mujer era obligada a prostituirse en varios pisos de la localidad valenciana sin horario ni descanso establecido y sin apenas comida. Mantenía relaciones forzadas y sin protección cuando el cliente lo demandaba, y sufría agresiones por parte de sus explotadores, incluidas sexuales, cuando se negaba a ello. En una ocasión incluso le llegaron a quemar con un cigarrillo en el pecho.

Las investigaciones de los agentes de la Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedad Documental -UCRIF- de Valencia, en colaboración con la Comisaría Local de Policía Nacional en Gandía, han permitido finalmente detener a tres de los explotadores como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y agresión sexual. Los arrestados han pasado ya a disposición judicial.