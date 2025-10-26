Suscribete a
Tres detenidos por obligar a una mujer a prostituirse en Gandía tras engañarla con una oferta laboral falsa

La víctima mantenía relaciones forzadas y sin protección con los clientes, y sufría agresiones por parte de sus explotadores, incluidas sexuales

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Imagen de archivo de la Policía Nacional ABC

ABC

Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Gandía y en un municipio de la comarca alicantina de la Marina Alta a tres hombres, de entre 30 y 51 años, por obligar a una mujer a ejercer la prostitución ... en varios pisos durante aproximadamente dos meses.

