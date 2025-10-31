Trata de engañar a un traficante con 27.000 euros falsos para comprar cocaína y acaban ambos detenidos

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Mislata (Valencia) se han incautado de 1,2 kilogramos de cocaína y han detenido a tres jóvenes de entre 18 y 33 años como presuntos autores de los delitos de tráfico de ... drogas y falsificación de moneda, además a dos de ellos se les imputa un robo con violencia. También han intervenido 27.350 euros en billetes de uso no legal, una báscula de precisión, una pistola de fogueo con cargador y un vehículo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo por la tarde, cuando se recibió aviso de un altercado entre varias personas en el parking del mercado municipal de la localidad valenciana de Mislata, acudiendo inmediatamente al lugar varias patrullas de Policía Nacional y Policía Local.

A su llegada, los agentes observaron a varios varones que salieron huyendo en diferentes direcciones y, tras interceptarlos, encontraron dentro de la mochila que portaba uno de los sospechosos lo que parecía ser cocaína perfectamente empaquetada y un arma. Además tras inspeccionar el vehículo de otro de los sospechosos se localizaron dos fajos de billetes envueltos en plástico, los cuales, tras examinarlos exhaustivamente resultaron ser falsos.

Por tales hechos, los policías detuvieron a los tres sospechosos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y falsificación de moneda, además a dos de ellos se les imputa un delito de robo con violencia.

Continuando con las pesquisas, investigadores de la Policía Nacional tras solicitar la autorización judicial, realizaron tres registros domiciliarios en Manises, Quart de Poblet y Valencia, donde localizaron útiles empleados para el pesaje de sustancias estupefacientes.

En total, se han incautado 1,2 kilogramos de cocaína, 27.350 euros en billetes de uso no legal, una báscula de precisión, una pistola de fogueo con cargador y un vehículo.

De los arrestados, dos de ellos con antecedentes policiales, tras pasar a disposición judicial, han sido ingresado en prisión provisional, como presuntos responsable de los delitos de tráfico de drogas, falsificación de moneda y robo con violencia.