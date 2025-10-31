Suscribete a
Trata de engañar a un traficante con 27.000 euros falsos para comprar cocaína y acaban ambos detenidos

Lo dos arrestados han sido enviados a prisión después de que la Policía Nacional frustrara el intercambio de droga en un parking de Mislata (Valencia)

La Policía investiga un caso de ciberacoso escolar a un niño denunciado por su madre en Alicante

Imagen de la cocaína y dinero en efectivo intervenidos en una operación antidroga en Mislata ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Mislata (Valencia) se han incautado de 1,2 kilogramos de cocaína y han detenido a tres jóvenes de entre 18 y 33 años como presuntos autores de los delitos de tráfico de ... drogas y falsificación de moneda, además a dos de ellos se les imputa un robo con violencia. También han intervenido 27.350 euros en billetes de uso no legal, una báscula de precisión, una pistola de fogueo con cargador y un vehículo.

