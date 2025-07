El 45% del transporte valenciano por carretera sigue afectado por la dana, sin haber podido retomar la normalidad

El 45 por ciento del transporte valenciano por carretera sigue afectado por las consecuencias de la dana y actualmente, ocho meses después de las inundaciones que provocó ese temporal, no ha podido aún retomar la normalidad.

Además, el 44% de las empresas afectadas todavía no ha recibido la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros, una circunstancia que «agrava aún más su situación económica» y que se suma a situaciones en las que está siendo «necesario contratar a peritos externos para rebatir las valoraciones del Consorcio».

Así se recoge en la última encuesta realizada por la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), un sondeo que esta entidad realiza anualmente sobre la situación del sector del transporte por carretera en la Comunidad Valenciana y entre empresas asociadas a esta organización, en la que se agrupan ocho subsectores. Esta federación ha precisado que son aproximadamente 1.200 los camiones afectados por la dana.

Los datos del estudio de este año los han dado a conocer este martes en una rueda de prensa el presidente de FVET, Carlos Prades; su vicepresidente, Juan Ortega, y su secretario, Carlos García. Del sondeo se desprende que además de las repercusiones que para algunos ha tenido la dan, a los transportistas valencianos siguen «teniendo las mismas preocupaciones» y «problemas» que en ejercicios anteriores.

Del sondeo se desprende que la falta de conductores se mantiene como «el mayor factor de riesgo para la viabilidad del sector», junto al incremento de los costes de actividad y los bajos precios también como «obstáculos que complican el futuro de las empresas del transporte y la logística». Igualmente, trasciende que el 85,9% de los empresarios considera que el sector no puede afrontar las nuevas obligaciones que implica la descarbonización de su actividad.

Prades ha detallado que la encuesta apunta que el 98,5% de los transportistas admite haberse visto afectado directa o indirectamente por la dana del 29 de octubre, que obligó a detener operativas, cerró «rutas logísticas clave» y provocó daños en vehículos, instalaciones y mercancías.

«La dana ha evidenciado, una vez más, la fragilidad de nuestras infraestructuras logísticas frente a fenómenos climáticos extremos. La respuesta institucional ha sido insuficiente y las empresas, como siempre, han tenido que afrontar las consecuencias sin apenas respaldo«, ha expuesto el presidente de FVET.

La entidad reclama una hoja de ruta con objetivos adaptados a las circunstancias excepcionales de las empresas valencianas que todavía no han conseguido recuperar su plena actividad tras los efectos del temporal. «El transporte ha contribuido a la recuperación en los momentos más difíciles, como en la pandemia o tras el temporal, y ahora la situación crítica la están sufriendo sus empresas. Hay que buscar soluciones reales y viables para el sector y que lleguen las indemnizaciones y las ayudas lo antes posible», ha añadido.

«Con la dana nos vimos fuera de todo tipo de ayuda. Preguntamos a las administraciones por qué ante ese abandono«, ha apostillado Carlos Prades.

Sin tener en cuenta las consecuencias de ese temporal y respecto a los problemas que siguen preocupando a los transportistas por carretera, el presidente de FVET ha concretado que el 79,6% de los empresarios destaca la falta de chóferes como la principal amenaza para la actividad, seguida de los bajos precios del transporte (57,1%), que presionan a la baja los márgenes del sector.

«Hay un incremento de costes a todos los niveles», ha remarcado Prades, que ha hablado de los costes propios de los vehículos, de los talleres, de los seguros, del combustible, de los gastos laborales, de los impuestos y de las «presiones de los cargadores a la baja». El 44,9% de los encuestados alude al incremento de los costes, un 22,4% se refiere a los plazos de pago demasiado largos y un 20,4% a la «elevada fiscalidad».

El sondeo plasma también la preocupación de las empresas de transporte por carretera ante el absentismo (38,8%), un problema que «ha crecido once puntos respecto al año anterior» y que los representantes de la FVET afirma que se extiende a otros sectores económicos.

Descarbonización

Entre las preocupaciones de los empresarios del transporte y la logística está, por otro lado, la capacidad de esta actividad para adaptarse a los objetivos europeos de reducción de emisiones. El 85,9% de los encuestados considera que el transporte por carretera no puede asumir las exigencias de descarbonización por falta de ayudas para la renovación de flotas (66%), precios más competitivos para poder rentabilizar la operativa con vehículos más sostenibles (62%), un periodo de transición más amplio para amortizar inversiones (45%) y más puntos de carga y repostaje alternativo (37%).

«Creo que más que no estar preparado el sector» para esa carbonización, «lo que pasa es que no se dan las condiciones necesarias para un proceso de descarbonización tan exigente», ha considerado el presidente de FVET. «Queremos avanzar hacia un transporte más limpio y eficiente, pero no podemos hacerlo sin las herramientas necesarias. Esta transformación requiere inversión y acompañamiento por parte de las administraciones», que ha de «ayudar a las flotas a hacer la reconversión», ha añadido.

«Todo el mundo quiere ser verde y sostenible menos los clientes, que quieren el mismo servicio con un vehículo que vale tres veces más que el diésel y sin que les suba el coste del servicio», ha comentado también Prades, que ha apostado por «hacer viable el transporte con tarifas que permitan hacerlo» y ha insistido en que se debe tener en cuenta «las necesidades que se requieren» para afrontar «el reto» que supone «la descarbonización».

«Falta de infraestructuras»

El vicepresidente de FVET ha alertado, por su parte, de «la falta de infraestructuras» como otro de los problemas de los transportistas valencianos. «Todos sabemos cómo va el by-pass, la V-30 o la entrada al Puerto. Nuestras operativas se resienten por el tiempo que perdemos» en la carretera, una circunstancia que tiene consecuencias además «en la economía y en la contaminación», ha dicho Juan Ortega.

«Son problemas en los que hay que seguir insistiendo para que la administración les meta mano», ha resaltado, además de alertar de otras cuestiones como las «áreas de descanso abarrotadas, los estacionamientos inexistentes e inseguros y el problema de las ITV, con un sistema obsoleto» que la administración debe «cambiar».

Por lo que respecta a las previsiones de crecimiento, con vistas al segundo semestre de 2025, el sector mantiene una visión «moderadamente optimista». FVET ha precisado que la mayoría de las empresas sitúa sus expectativas de negocio entre un 5 y un 6 sobre 10, aunque solo un 30% cree que su rentabilidad mejorará.