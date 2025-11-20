El TRAM suprime trenes a partir del lunes entre Hospital Vila y Benidorm por obras y ofrece autobuses

La última fase de las obras del proyecto de duplicación de vía y electrificación del tramo entre Hospital Vila y Benidorm obligan a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a interrumpir la circulación ferroviaria y establecer servicio de autobús, desde ... el 24 de noviembre y hasta mediados de diciembre, entre estas dos estaciones de la línea 1 (Luceros-Benidorm) del TRAM d'Alacant, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Así, como alternativa, FGV explica que ha dispuesto un servicio de autobús en este tramo con parada en Benidorm, Cala Finestrat, Hospital Vila, Costera Pastor y Creueta que enlazará con el servicio ferroviario en circulación, en las paradas de Creueta (en dirección Luceros) y Benidorm (hacia Dénia). En el tramo afectado, únicamente quedará sin servicio de autobús el apeadero de Terra Mítica.

Para más información sobre los servicios, los usuarios pueden consultar los horarios de paso, además de en las estaciones y paradas de TRAM, en el teléfono de información de atención al cliente, que es 900720472, y en la página web y la aplicación oficial.

Las actuaciones en ejecución discurren por los términos municipales de la Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm, a lo largo de un tramo de aproximadamente 6,23 kilómetros. El espacio afectado incluye el entorno inmediato del actual trazado de la línea, sobre la plataforma ferroviaria ya ejecutada, así como franjas adicionales colindantes.

El proyecto con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros, está financiado con fondos de la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation. Los trabajos que se han ejecutado a lo largo de este año han permitido duplicar la vía a nivel de infraestructura, incluida la ejecución de un nuevo viaducto sobre el Barranco del Murtal, superestructura de vía y electrificación, incluyendo la adecuación de las obras de drenaje y corrección de los terraplenes dañados, según la Generalitat.

Además, se han dispuesto nuevas instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias y la adaptación de las existentes, incluso la modificación de enclavamientos. También se han realizado actuaciones en las subestaciones de energía para los nuevos requerimientos de la red y para la actualización de los equipos eléctricos que se encuentran obsoletos.

En la misma actuación, se han rehabilitado los apeaderos de Cala Finestrat y Terra Mítica «con los nuevos requerimientos de accesibilidad y equipamientos» y se ha mejorado el acceso al Hospital de la Marina Baixa desde el apeadero de Hospital Vila «con la instalación de un ascensor para dotar de un mejor acceso y cumplir con los criterios de accesibilidad».

«El proyecto constructivo también comprende la renovación/adecuación de cerramientos a lo largo del tramo y se prolonga el camino Moralet, desde el aparcamiento existente al norte de la estación de Benidorm para habilitarlo como itinerario senderista, de modo que se generará un itinerario saludable», ha agregado la Generalitat.