El TRAM suprime trenes a partir del lunes entre Hospital Vila y Benidorm por obras y ofrece autobuses

Los usuarios disponen del servicio alternativo para las paradas Benidorm, Cala Finestrat, Hospital Vila, Costera Pastor y Creueta, y sólo se anula el apeadero Terra Mítica

El AVE Valencia-Alicante unirá ambas ciudades en menos de una hora en 2027

ABC

Alicante

La última fase de las obras del proyecto de duplicación de vía y electrificación del tramo entre Hospital Vila y Benidorm obligan a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a interrumpir la circulación ferroviaria y establecer servicio de autobús, desde ... el 24 de noviembre y hasta mediados de diciembre, entre estas dos estaciones de la línea 1 (Luceros-Benidorm) del TRAM d'Alacant, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

