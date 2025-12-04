Suscribete a
Toni Pérez se compromete a elevar un 10,5% el apoyo a los municipios si el Gobierno levanta el veto al uso de los remanentes

El presidente de la Diputación critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aplicará ese mismo incremento a la factura de la luz a partir de 2026

La institución provincial concede 10.000 subvenciones directas a los ayuntamientos por más de 300 millones de euros en esta legislatura

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, durante el Debate del Estado de la Provincia
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, durante el Debate del Estado de la Provincia ABC

Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, se ha comprometido a que la institución provincial incremente en un 10,5% todas las partidas económicas destinadas a los municipios si el Gobierno central levanta el veto ... al uso de los remanentes antes de que acabe el año.

