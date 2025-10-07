Toni Pérez: «En un año en el que batiremos récord de visitantes el sector del alquiler de vehículos es imprescindible en la provincia»

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado este martes en la apertura de la 48ª Convención de FENEVAL –Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor-, un acto celebrado en Benidorm y ... que ha reunido a los principales actores de la movilidad –compañías rent a car, fabricantes o proveedores-, así como a otros agentes de la cadena de valor y del ecosistema turístico.

El responsable provincial ha señalado ante el auditorio presente que este sector «es muy importante para la economía del país, para las economías locales y para el desarrollo turístico».

«La relevancia que tiene el alquiler de vehículos con o sin conductor relativo a la potencia de la industria de la automoción es incuestionable y representa un 14% del PIB nacional, aproximadamente», ha detallado el presidente, quien ha insistido en la vinculación que tiene la industria de la automoción con la industria turística.

Según ha apuntado Toni Pérez, «son los grandes números de la movilidad del país, de la renovación de nuestro parque automovilístico, del avance y de la vanguardia», al tiempo que ha avanzado que este sector supone el 20% de los vehículos que se venden en España y que circulan en carretera.

«La gran base de FENEVAL es, precisamente, la actividad turística, atender a las personas, ofrecerles una movilidad segura y sostenible y un feliz tránsito en sus desplazamientos», ha indicado el presidente, quien ha sostenido que, en la provincia, «la ausencia de infraestructuras ferroviarias en la conexión aérea del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández convierten aún en más relevante los servicios que puede prestar el ren a car con y sin conductor a todos los pasajeros que llegan a la terminal».

«En un año, el 2025, en el que volveremos a batir récord de visitantes, estos están obligados a desplazarse por carretera a cualquier lugar de nuestra provincia una vez llegan a ella por el aeropuerto», ha recordado Toni Pérez, quien ha aprovechado para exigir al Gobierno central que complete y asigne presupuesto para llevar a cabo esta infraestructura «necesaria para nuestro desarrollo turístico».

El objetivo de esta cita inaugural de FENEVAL, que ha moderado la directora de motor en OkDiario, Andrea Aguado, y que ha contado también con los parlamentos del presidente Ejecutivo de FENEVAL, Juan Luis Barahona, y del director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres, es poner en valor, entre otros aspectos, el papel del sector en la sociedad y su contribución a la sostenibilidad de la nueva movilidad.

Finalmente, el presidente ha deseado que las reflexiones que se expongan en este foro «sean fructíferas y que los ponentes y profesionales tengan la certeza de que no solo trabajan para ustedes, sino que también lo hacen, y con mucho peso, para dos industrias que son fundamentales en nuestro país: la automoción y el turismo».

«Al final, hay una vocación de servicio que es compartida, que es común en el trabajo que hacemos todos y en la hospitalidad que nosotros no solo referenciamos a nivel nacional, sino también internacional», ha concluido Toni Pérez, quien les ha dado la bienvenida a la ciudad de Benidorm y a la provincia de Alicante.