Toni Pérez: «En un año en el que batiremos récord de visitantes el sector del alquiler de vehículos es imprescindible en la provincia»

El presidente de la Diputación de Alicante participa en Benidorm en la apertura de la 48ª Convención de FENEVAL

Asegura que la falta de infraestructuras ferroviarias en el aeropuerto convierte en relevantes los servicios del 'rent a car' para todos los pasajeros

Los presidentes de la Diputación de Alicante y de Feneval, Toni Pérez y Juan Luis Barahona, respectivamente, se saludan en Benidorm
Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado este martes en la apertura de la 48ª Convención de FENEVAL –Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor-, un acto celebrado en Benidorm y ... que ha reunido a los principales actores de la movilidad –compañías rent a car, fabricantes o proveedores-, así como a otros agentes de la cadena de valor y del ecosistema turístico.

