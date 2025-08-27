La Tomatina tiñe de rojo las calles de Buñol con más de 20.000 participantes de todo el mundo

Como cada último miércoles del mes de agosto, la localidad de Buñol se ha transformado en un mar rojo teñido por la esperada batalla de tomates. Más de 20.000 participantes llegados de todos los rincones del mundo se han dado cita en la 78ª edición de la tradicional Tomatina, una fiesta que traspasa fronteras y que convierte al municipio valenciano en el epicentro de la convivencia y diversión durante varias horas.

Reafirmándose como una de las fiestas más singulares y reconocidas a nivel internacional, en esta ocasión se han utilizado nada menos que 120.000 kilos de tomates no aptos para el consumo, procedentes de la huerta de Extremadura, que, como manda la tradición, han sido lanzados desde los camiones hasta desatar la esperada batalla campal.

Como cada año, la jornada ha comenzado con el tradicional 'palo jabón', donde los más hábiles han intentado trepar por el tronco enjabonado para atrapar el premio. Seguidamente, el estallido de la carcasa a las 12.00 horas ha marcado el inicio del tomatazo oficial, para dar paso a una hora de diversión y tradición en el centro del pueblo.

Bajo el lema 'Tomaterapia', esta edición ha estado marcada por ser la primera tras la dana que golpeó al municipio el pasado 29 de octubre. Por ello, el consistorio de la localidad -con el apoyo de la Red Mundial de Rutas Inteligentes, Solidarias y Regenerativas y la traveltech Inteligencia Turística- ha puesto en marcha la plataforma Viajeros Solidarios, durante la celebración de la Tomatina, para recaudar fondos destinados a rehabilitar el Castillo de la localidad y patrimonio natural e histórico dañado por la riada.

En representación de la Diputación de Valencia, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha acudido al evento y ha destacado que la Tomatina «combina tradición, turismo y economía local, generando un impacto muy positivo para Buñol y toda la comarca».