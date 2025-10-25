Los TIIM Awards reconocerán el potencial del turismo musical en la Comunidad Valenciana

La primera edición de los TIIM Awards reconocerá el potencial del turismo musical en el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad Valenciana. Los galardones premiarán las iniciativas, los proyectos y los esfuerzos de personas y entidades en siete categorías.

La ceremonia de ... entrega tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Roig Arena de Valencia, según ha informado el recinto en un comunicado.

Tras seis años celebrándose en formato de encuentros profesionales para ahondar en la vinculación de los sectores del turismo y la música en directo, en 2025 el proyecto TIIM (Turismo & Industria Musical) «da un paso adelante». De esta manera, la iniciativa se transforma en unos encuentros con destacados artistas (actividades denominadas TIIM Experiences y cuyos contenidos serán anunciados en breve) y estos premios.

Los TIIM Awards nacen con unos objetivos «bien definidos»: promover modelos de desarrollo sostenible, contribuir a la desestacionalización del turismo y fortalecer las sinergias entre la música y el sector turístico. Así, «se potencia el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como referente internacional en turismo musical».

El evento TIIM es una iniciativa de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, València Music City y otras entidades.

Siete categorías

Los Tiim Awards 2025 consistirán en las siguientes categorías: Destino Musical del Año, Destino Musical del Año en la Comunitat Valenciana, Evento Musical del Año, Iniciativa Turística Musical del Año, Innovación en Turismo Musical, Proyecto Sostenible en Turismo Musical, Leyenda TIIM.

Empresas, profesionales e instituciones del ámbito público y privado vinculadas con la industria musical o turística ya pueden presentar sus candidaturas a los TIIM Awards. Para la elección se valorarán especialmente los proyectos que destaquen por su innovación, sostenibilidad y capacidad para promocionar la Comunitat Valenciana como destino turístico a través de la música.

Las candidaturas deberán corresponder a actividades o proyectos desarrollados durante el año 2025, con impacto directo en el territorio valenciano, y presentarse a través del formulario online disponible en la página oficial del evento. El plazo de inscripción estará abierto hasta el domingo 2 de noviembre.

El proceso de evaluación contará con dos jurados profesionales, formados por expertos de los ámbitos turístico y musical. En primer lugar, se elegirán los proyectos nominados, que serán anunciados el martes 25 de noviembre. Posteriormente, se procederá a la votación de las iniciativas ganadoras.