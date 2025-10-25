Suscribete a
Los TIIM Awards reconocerán el potencial del turismo musical en la Comunidad Valenciana

La ceremonia de entrega tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Roig Arena de Valencia

Imagen de archivo del Roig Arena
Imagen de archivo del Roig Arena MIKEL PONCE

ABC

Valencia

La primera edición de los TIIM Awards reconocerá el potencial del turismo musical en el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad Valenciana. Los galardones premiarán las iniciativas, los proyectos y los esfuerzos de personas y entidades en siete categorías.

La ceremonia de ... entrega tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Roig Arena de Valencia, según ha informado el recinto en un comunicado.

