El tiempo en Valencia para el sábado 11 y el domingo 12 de marzo: 31 grados de temperatura en plenas Fallas

El tiempo en Valencia para el segundo fin de semana de las Fallas 2023 estará marcado, sin lugar a dudas, por el calor. Según advierte Aemet, se esperan temperaturas inusuales por encima de los treinta grados durante el sábado 11 y el domingo 12 de marzo, para el gozo de las falleros que vivirán el preludio de las fiestas con un paisaje inmejorable.

De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el mercurio seguirá aumentando este fin de semana, con máximas que alcanzarán los 31 grados a la hora de la mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Así, la conocida fiesta conocida como 'Prefallas' se desarrollará con total normalidad y con unas condiciones meteorológicas envidiables. No obstante, las nubes altas seguirán al comienzo de la jornada del sábado y el domingo, acompañas de considerables rachas de viento que, no obstante, no impedirán que las celebraciones se lleven a cabo sin ningún problema.

Tiempo en Valencia el sábado 11 de marzo

Para el sábado 11 de marzo, Aemet vaticina un tiempo en Valencia más cálido de lo habitual para principios de marzo, con mínimas de 18 y máximas de 31 grados. Así, las temperaturas serán agradables para disfrutar de diferentes actividades previstas en las comisiones falleras como concursos de paellas, playbacks, verbenas y discomóviles.

En cuanto a la previsión del domingo, las máximas caerán, pero tan solo hasta los 28 grados, por lo que el calor continuará presente en la capital del Turia, en una jornada donde se celebrarán hasta tres mascletaes al mediodía. El lunes, se esperan otra vez 31 de máxima y será a partir del martes 14 de marzo cuando el temporal de calor amaine y se regresen a máximas cercanas a 20 grados.

09/03 21:06 #AEMET actualiza #FMA por viento en C. Valenciana. Activos MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 21:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/CJXqTmxVAv https://t.co/c83y4vM60h — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) March 9, 2023

Según Aemet, «vamos a pasar de temperaturas muy frías los primeros días de marzo, que se encontraban entre el 5 % de los días más fríos para esas fechas, a días que probablemente vayan a superar los máximos históricos de la primera quincena de marzo». Así, explican que «en pocos días vamos a pasar de ambiente plenamente invernal, con los días más fríos de los dos últimos años, a temperaturas medias típicas de principio de junio».