The Champions Burger en Valencia: horario, entradas y lista de hamburguesas

Imagen del estadio de Mestalla en Valencia durante The Champions Burger

The Champions Burger vuelve a Valencia este jueves 5 de junio a partir de las 19:00 horas. Uno de los mayores eventos gastronómicos que recorre cada año España volverá a pisar el césped del estadio de Mestalla durante 19 días para erigirse como el punto de encuentro de las mejores hamburguesas del país.

Desde panes brioche con oro comestible, pan rojo glaseado, beicon bits caramelizados o los icónicos Doritos, hasta croqueta de macarrones con queso black, cecina de buey o hilos de salsa de chédar rosa, formarán parte de las propuestas de The Champions Burger.

Tras el éxito de la edición anterior con más de 350.000 visitantes, el estadio del Valencia Club de Fútbol recibirá 25 hamburgueserías de alto nivel que, subidas a sus food trucks, encenderán sus parrillas para conseguir que sus elaboraciones gastronómicas sean las mejor valoradas por los valencianos.

El certamen estará en el feudo che desde este jueves 5 hasta el próximo 23 de junio y la entrada es completamente gratuita. El horario de le lunes a jueves es de 18:00 a 00:00 horas, mientras que de viernes a domingo será de 12:00 a 00:00 horas.

Hamburguesas disponibles en The Champions Burger

Diferentes influencers del país ofrecerán sus originales creaciones, pero no se las podrá votar: Moflete, del youtuber Joe Burger; El Barco by La Cocina del Pirata, de Sergio Enciso; The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo), y Hades, de Elías Dosunmu. También estará Gottan Grill, que se alzó con el título de «Mejor hamburguesa de España» y «Mejor hamburguesa de Europa» en 2024, y Cheeck's, que presentará una burger de pollo.

Los establecimientos que participarán son Street Food, La Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Nola Smoke, Rico, Tokio, Vacarnal, Circo, Poison, Soda Bus, Marlons y The Ranch Smokehouse. A estos restaurantes se suman las propuestas locales de Tarantín Chiflado, Jenkin's, Soul, Pizbur y Algo Diferente, que buscarán ganarse al público de su tierra.

Para acompañar a las hamburguesas, el certamen contará el food truck de Ybarra, que ofrecerá patatas fritas. Para los más golosos, habrá cuatro opciones dulces: pastelería Ioan (dónuts), Las Torres de Ciriaco (tartas de queso), Locopolo (helados) y Puto Café (expresos, cortados, americanos, té verde…).

Cómo votar The Champions Burger

Los asistentes podrán votar por sus hamburguesas favoritas valorando el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. El sistema de votación es sencillo: tras degustar la hamburguesa, los asistentes solo tienen que escanear el código QR del ticket de compra y valorarla.

Cómo llegar en transporte público a The Champions Burger

Para llegar en transporte público al The Champions Burger de Valencia se pueden utilizar las líneas L5 y L7 de Metrovalencia, haciendo parada en la estación de Aragón, mientras que para llegar en los autobuses de la EMT se puede hacer uso de las líneas 10, 12, 31, 32, 71, 81, C2 y C3.