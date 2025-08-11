The Champions Burger prolonga su estancia en Gandía hasta final de agosto tras registrar más de 50.000 visitantes

The Champions Burger, el primer campeonato nacional de hamburguesas, amplía su estancia en la localidad valenciana de Gandíahasta el próximo 31 de agosto tras registrar más de 50.000 visitantes en sus primeras tres semanas de celebración.

La cita gastronómica tenía previsto finalizar el próximo domingo 17, pero debido al éxito alcanzado su estancia se prolongará durante 15 días más, anuncian los organizadores.

Las 'food trucks' dispondrán de más días para seguir sorprendiendo con arriesgados ingredientes y creativas propuestas: desde panes brioche rojo glaseado o negro con oro comestible, caramelo de buey y pistacho, mayonesa de tuétano, cacahuete asiático, beicon bits, kikos o chédar rojo madurado.

Los asistentes pueden votar su propuesta favorita entre las ofrecidas por los restaurantes participantes en la competición, procedentes de varias ciudades españoles.

La novedad del evento en Gandia es que los restaurantes cocinan en modernos espacios gastronómicos adaptados y cada uno compite con una hamburguesa única, creada especialmente para la ocasión, con el objetivo de alcanzar el título de 'Mejor hamburguesa de Gandia'. Durante estas dos nuevas semanas, se mantienen los establecimientos participantes y las propuestas con dulce para los más golosos.

En este formato, el público sigue siendo el protagonista. El usuario solo tiene que degustar la hamburguesa, escanear el código QR impreso en el tique que le entregan al realizar el pedido y valorarla en función del pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

El horario continúa de lunes a jueves, de 18.30 a 00 horas, y viernes, sábado y domingo de doce del mediodía a doce de la noche. El festival se celebra en la Marina de Gandia, en el Passeig Marítim de Neptú 3, con entrada gratuita.

The Champions Burger se estrenó hace ocho años como el primer campeonato de hamburguesas en España. Este evento, que busca la 'Mejor hamburguesa de España', impulsa cada año la apertura de nuevos establecimientos especializados. Tras la buena acogida de este formato, que recorrerá más de 50 ciudades este año, presenta ahora su gira de verano con paradas como Gandia.

«Estamos muy agradecidos por cómo nos ha recibido la gente en Gandia. Desde el primer día han respondido de forma increíble, llenando el recinto y disfrutando del ambiente y la gastronomía que ofrecemos», manifiesta José Morales, director de Comunicación de la cita gastronómica.

