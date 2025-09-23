The Cat Empire convierte el primer concierto en el Auditorio Roig Arena en una celebración de la multiculturalidad

La banda australiana The Cat Empire ha bautizado el Auditorio Roig Arena con una celebración de la multiculturalidad en la que el jazz, el funk, el ska y el rock latino han sido los auténticos protagonistas. Los americanos LowDown Brass Band han amenizado la espera con su ecléctico sonido que bebe de los ritmos urbanos de Nueva Orleans.

Unas horas antes de que llegara el turno de The Cat Empire, el líder de la banda Felix Riebl reparaba en que eran los encargados de estrenar el Auditorio. «Los recintos albergan mucha energía entre sus paredes, así que ser la primera banda en tocar aquí es un honor», ha asegurado a Roig Arena.

En torno a las 21h, The Cat Empire ha regalado a los asistentes un inicio enérgico al ritmo de «Blood on the Stage» y «How to Explain» en el que era un claro preludio de lo que sería el concierto: una gran fiesta. A lo largo de las dos horas de duración, la banda ha interpretado sus canciones más destacadas, así como los temas de su nuevo álbum «Bird In Paradise», un disco inspirado en el flamenco contemporáneo, la música cubana y el rock australiano. Al ritmo de trompetas y guitarras, The Cat Empire ha logrado una conexión estrecha con el público, convirtiendo el escenario del Roig Arena en una celebración con tintes carnavalescos llena de energía positiva, emoción y felicidad.

Si hay un tema emblemático de The Cat Empire, ese es «Hello», un canto a la libertad y al optimismo. «Qué será ahora» ha sido el particular regalo al público valenciano, una canción con estribillo en español que aborda la incertidumbre que surge cuando una puerta se cierra y otra se abre. Le ha seguido la gran sorpresa de la noche, «Still Young», un tema que el público ha seguido cantando incluso cuando la banda había dado por finalizada la canción.

El espectáculo ha culminado en un estallido de alegría, con el público coreando al unísono «All Night Loud», en una noche en que The Cat Empire ha brindado un directo emocionante, que se ha convertido en una celebración de la vitalidad y la diversión.