Un terremoto de magnitud 2,5 sacude de madrugada un pueblo a 25 kilómetros de Valencia

Un terremoto de magnitud 2,5 en la escala de Richter se ha sentido este miércoles de madrugada en la localidad valenciana de Montserrat, según han confirmado fuentes de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. En concreto, ha tenido lugar a las 4.04 horas.

De acuerdo con las mismas fuentes, el seísmo ha tenido como zona epicentral el municipio de Montserrat, ubicado en la Vall dels Alcalans -mancomunidad que forma junto a Montroi y Real-, en la comarca de la Ribera Alta, y a tan solo 25 kilómetros de distancia con la ciudad de Valencia.

Según los testimonios de algunos vecinos recogidos en redes sociales, la sacudida del terremoto se sintió como una fuerte vibración de unos cinco segundos. El IGN ha informado que el seísmo se ha producido a siete kilómetros de profundidad, en una ubicación de latitud 39.38 grados norte y longitud 0.57 grados oeste.

Todo ello, un día después de que el municipio de Hondón de los Frailes (Alicante) registrara un terremoto de magnitud 2,2 en la escala de Richter, sin incidentes vinculados con este suceso.

La profundidad del seísmo que se produjo en este municipio de la comarca alicantina del Vinalopó Medio ha sido de cero kilómetros, al suroeste de la localidad, tal y como informó el IGN. Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat señaló en redes sociales que no se registraron incidentes relacionados con este terremoto.