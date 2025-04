Tere, la abuela fit de 88 años que entrena todos los días desde hace cuatro décadas: «Hago rutinas Full Body»

Si el gym es duro, imagínense para alguien que va a cumplir 88 años. Pero no se trata de lo que cuesta, sino de lo que aporta y, en el caso de Tere, lo es todo, incluida la puerta a una vida saludable siempre vinculada al deporte que le permite estar en plena forma. Su historia, contada por su propio gimnasio Virgimlio -de Burriana, Castellón-, se ha viralizado en redes sociales con más de un millón de visualizaciones en pocas horas.

Según explica esta inspiradora 'abuela fit' en el vídeo colgado en Instagram por el centro de crosstraining, va a entrenar todos los días, ahora junto a una amiga, pero lo lleva haciendo desde el año 1987 cuando abrió el gimnasio. «Empecé a entrenar hace cuatro décadas», destaca orgullosa la que se ha convertido en la deportista más popular de la localidad castellonense.

«Me gustan mucho los ejercicios que hace Virgilio porque trabajabamos todo el cuerpo, pierna, hombro... Me encanta la multipower y suelo hacer rutinas Full Body», señala Tere exhibiendo un dominio notable de la jerga que se utiliza en los centros de fitness.

MÁS INFORMACIÓN Los embalses del Tajo-Segura baten récords de 1998 y la Junta de Page se rebela ante el trasvase previsto en la ley

«Estoy muy ligera, para la edad que tengo me puedo mover muy bien. Voy a hacer la compra, hago la comida, me voy de viajes. Es más, el mes que viene tengo uno al Delta del Ebro», cuenta entre risas. Así, su rutina comienza a las siete de la mañana, cuando desayuna e inmediatamente recoge a su compañera para llegar al gimnasio a las 8.00 horas en punto.

«A alguien de mi edad le recomendaría que viniera a entrenar y a probar cuanto antes, porque es muy bueno para la salud. Yo me encuentro muy bien gracias al gimnasio», argumenta la deportista de 88 años, quien anima a todo el mundo «a espabilarse y a levantarse del sofá». «Me gustan las dominadas, aunque no suelo hacer porque mi compañera no puede», añade a los micrófonos de À Punt.

El vídeo colgado en redes sociales por su gimnasio ha corrido como la pólvora y en apenas horas ha alcanzado el millón de visitas, además de provocar una auténtica cascada de reacciones y aplausos por el ejemplo de superación que supone Tere. «Me encanta ver a una mujer de 88 años decir multipower y full body», escribe una seguidora. «¿Dónde hay que firmar para estar como ella con esa edad?», se pregunta otro follower.

Beneficios del deporte para la tercera edad

De acuerdo con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, los beneficios del deporte y la actividad física, también para la tercera edad, van desde frenar la atrofia muscular y favorecer la movilidad articular, hasta evitar la descalcificación y desmineralización ósea, hacer más efectiva la contracción cardiaca y aumentar la eliminación del colesterol, minimizando el riesgo de arterioesclerosis e hipertensión.

Asimismo, reduce el riesgo de formación de coágulos, trombosis y embolias; contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre; disminuye el riesgo de infartos, aumenta la capacidad respiratoria, refuerza el sistema nervioso y contribuye al equilibrio psicoafectivo, entre otras cuestiones según la citada asociación médica.