Reventones húmedos, daños materiales y clases suspendidas en Alicante por el temporal en la Comunidad Valenciana

El fuerte viento ha derribado árboles de grandes dimensiones en la comarca de la Vega Baja (Alicante)

El temporal de fuertes lluvias que está afectando este lunes a la Comunidad Valenciana ha provocado importantes daños materiales en distintos puntos de las provincias de Valencia y Alicante, donde la tormenta ha dejado a su paso reventones húmedos y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la región.

Respecto a posibles daños personales, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha señalado a última hora de la tarde que sólo consta un incidente con un tejado que se ha volado en el municipio alicantino de Cox como consecuencia del viento y que ha provocado «rasguños» a una persona.

El escenario se ha empezado a complicar alrededor de las cinco de la tarde. El 112 ha recibido 113 llamadas por 76 incidentes y una treintena de actuaciones de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se han concentrado en la comarca de la Vega Baja.

⛈️ Recibimos notificaciones de reventones húmedos en varios puntos de la Comunitat Valenciana



🔴 Recordamos que el CCE de la Generalitat ha establecido la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat



📍 Catral - Xativa - Redován - Tossal Nou#Meteo #FMA ⚠️ pic.twitter.com/WayOwQqpm5 — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) September 8, 2025

Salvamentos en la vía pública e incidencias por caídas de árboles, problemas con postes y cableados de luz, cubiertas de instalaciones deportivas arrancadas por el viento o achiques de agua que se han sucedido también en la provincia de Valencia, sobre todo en la zona de la Ribera Alta, la Vall d'Albaida y la Safor. Entre ellos, la caída de un árbol sobre un autobús sin heridos en Alzira y el desprendimiento de una chapa en un supermercado en Benigànim.

En localidades como Xàtiva o Callosa de Segura se han registrado reventones húmedos, episodios meteorológicos violentos y peligrosos provocados por las lluvias torrenciales y un cambio brusco de la dirección de las fuertes rachas de viento. De hecho, en la carretera de Orihuela a Redován, la tormenta ha derribado varios pinos de grandes dimensiones. Además, en Villar del Arzobispo las precipitaciones han estado acompañadas de granizo.

¡Impresionante! 😳 La tormenta que ha cruzado la Vega Baja ha dejado a su paso una reventón húmedo. Se ha registrado rachas de viento de 90-100 km/h en Callosa y Redován.



📹 Vídeo grabado en Callosa de Segura, vía Acorán Octavio Eugenio Pérez. pic.twitter.com/5c8YuIyJmM — Climatología UA (@climatologia_ua) September 8, 2025

En cuanto al acumulado de las precipitaciones, entre las 16 y las 20 horas se han registrado 56,2 litros por metro cuadrado en Barxeta (Valencia), 47,8 en Herbers (Castellón) o 31 en Cox y Redován (Alicante), según Avamet.

Algunos ayuntamientos de la provincia de Alicante, entre ellos el de la capital, han anunciado ya la suspensión de las clases este martes. Tampoco habrá actividad lectiva en Elche, El Campello y Cox.

Durante la jornada, el Gobierno central y la Generalitat han pedido prudencia a los ciudadanos ante una situación «muy inestable». Sigue activa la alerta naranja por lluvias en toda la provincia de Castellón, en el interior y el litoral norte de Alicante y en el sur de Valencia. Estos dos últimos territorios se mantienen también en alerta naranja por tormentas.