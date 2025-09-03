Los temas de Rusowsky sonarán en el Roig Arena el 22 de enero

Rusowsky recalará el 22 de enero de 2026 en el Auditorio de Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig. Lo hará en el marco de la gira de presentación de su álbum debut 'Daisy'.

Tras irrumpir en el panorama nacional en 2019 con canciones como 'So So', Rusowsky se ha convertido en una de las voces capitales del pop alternativo español de la última década. El madrileño ha colaborado con artistas como Dellafuente, C Tangana o Ralphie Choo, entre otros, y durante seis años, ha lanzado varios sencillos que cuentan con millones de reproducciones en plataformas de streaming.

El 23 de mayo de 2025 vio la luz 'Daisy', un álbum con 13 canciones en las que Rusowsky explora la complejidad de las relaciones actuales al ritmo de sonidos experimentales y sintetizadores. El disco contiene colaboraciones con artistas como La Zowi, Las Ketchup o Ravyn Lenae, entre otros.

El sonido de Rusowsky, uno de los artistas más innovadores de su generación, sonará en el Auditorio del Roig Arena el 22 de enero. Las entradas salen a la venta mañana, jueves, 4 de septiembre, a las 12h en www.roigarena.com