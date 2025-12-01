La televisión pública valenciana ficha a Toni Cantó para presentar un programa de debate

La televisión pública valenciana À Punt ha anunciado el fichaje de Toni Cantó como presentador para su nuevo programa de debate. 'El debat', así se llama, se estrena este viernes a las 22.45 horas y durará 180 minutos, según confirman ... fuentes del ente autonómico.

«Se podrá hablar, discrepar y debatir sobre el tema propuesto cada semana, siempre sobre la base del respeto», argumenta À Punt en un comunicado, en el que apunta que el programa tiene la vocación de reflejar la polarización que impregna hoy día la sociedad «como si fuera un espejo que refleja aquello que se habla en las calles o aquello que la gente comenta en familia». El primer programa, que estrena este mismo viernes 5 de diciembre, se pregunta si el feminismo está en crisis y contará invitados con diferentes puntos de vista para que argumenten y confronten sus opiniones.

'El debat' presentado por el expolítico de Ciudadanos, en los últimos meses tertuliano de programas de política de la televisión valenciana, tratará de arrancar como contenedor informativo y de entretenimiento para lo que incorpora, además de la mesa para debatir el tema de la semana, un cara a cara donde se enfrentan dos opiniones irreconciliables. Para este primer programa contarán en la mesa con la filósofa y escritora trans Elisabeth Duval; Pilar Rodríguez Losantos, consultora estratégica política y presidenta de OK Diario; Xelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna, que combate las violencias ejercidas sobre las mujeres; y la periodista Maria Claver.

Y en el cara a cara de este primer viernes, la periodista Pilar Tamayo y Pedro Herrero, firme defensor de la familia tradicional que se autodefine como faminazi, confrontarán sus opiniones sobre el tema. El programa también ofrecerá una entrevista con la escritora Lucía Etxebarría, que siempre aboga por el feminismo y se ha mostrado en desacuerdo con la ley trans. Por otro lado, contará también con la intervención de Juan Soto Ivars, autor del libro Esto no existe, que cuestiona las denuncias por violencia de género en España.

La periodista Rosa Porta será la encargada conducir en la zona del videowall los reportajes y directos desde diferente puntos de la Comunidad Valenciana. También hará llegar las opiniones de la gente sobre el tema del día, las que se publican en redes sociales y un apartado destinado a lo que dice la Inteligencia Artificial. Además, el público presente también tendrá la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones.