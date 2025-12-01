Suscribete a
La televisión pública valenciana ficha a Toni Cantó para presentar un programa de debate

El nuevo espacio de À Punt se estrena este viernes cuestionando si el feminismo está en crisis

El PP eleva el sueldo de Mazón como diputado al situarlo en una comisión sin actividad legislativa

David Maroto

David Maroto

Valencia

La televisión pública valenciana À Punt ha anunciado el fichaje de Toni Cantó como presentador para su nuevo programa de debate. 'El debat', así se llama, se estrena este viernes a las 22.45 horas y durará 180 minutos, según confirman ... fuentes del ente autonómico.

