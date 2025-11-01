Suscribete a
La telaraña de cocaína que atrapó al Puerto de Valencia

Ocho policías infiltrados y más de ochenta detenidos destapan una extensa red criminal con estibadores, líderes sindicales, empresarios y narcotraficantes internacionales implicados

Furgones de la Policía Nacional accediendo al Puerto de Valencia
David Maroto

Valencia

En los muelles del Puerto de Valencia, entre los zumbidos de las grúas y los pitidos de los remolcadores, se respira todavía una tensa tranquilidad. No saben cuánto va a durar, si aún hay dentro manzanas podridas o garbanzos negros, como se les conoce en ... su argot, pero los trabajadores son conscientes de que el mazazo asestado hace algo más de un mes por la Policía Nacional al cártel de la droga que tejió una pegajosa y resistente tela de araña durante años, supuso un incuestionable revés para los encargados de introducir en Europa la cocaína que llega desde la Amazonia. La operación 'Spider', nunca mejor dicho, destapó un entramado digno de la premiada serie 'The Wire', con toda clase de implicados en diversas capas de su nutrido organigrama: desde traficantes a estibadores, hasta líderes sindicales, camioneros y empresarios del transporte.

