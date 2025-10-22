Taburete presentará los temas de su nuevo disco el 6 de febrero en el Auditorio Roig Arena

Suscribete a
El grupo madrileño ha cosechado gran éxito entre los jóvenes con temas como «Sirenas» o «5 sentidos»

Cartel de la actuación de Taburete en el Roig Arena
Cartel de la actuación de Taburete en el Roig Arena ABC

ABC

Valencia

Taburete actuará el 6 de febrero en el Auditorio Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig. El grupo lanzará el próximo 28 de noviembre su nuevo disco «El perro que fuma», cuyos temas interpretarán en el recinto valenciano.

