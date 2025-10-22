Taburete presentará los temas de su nuevo disco el 6 de febrero en el Auditorio Roig Arena

Taburete actuará el 6 de febrero en el Auditorio Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig. El grupo lanzará el próximo 28 de noviembre su nuevo disco «El perro que fuma», cuyos temas interpretarán en el recinto valenciano.

Con este álbum, ya son seis los discos del grupo madrileño desde su fundación en 2014. Temas como «Sirenas» o «5 sentidos» escalaron rápidamente en las listas de reproducciones, gracias a su sonido pop-rock y a las letras pegadizas.

En «El perro que fuma», la banda explora el impulso humano de dejarse llevar por la tentación. El proyecto incluirá canciones como «Primer intento», «110», «Oaxaca» o «Vino y cemento».

Las entradas para el concierto de Taburete ya están a la venta en la web www.roigarena.com.

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.