Suspenden las clases en Alicante este martes ante la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas

Imagen de cielos nublados en Elche el lunes por la tarde

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este martes la alerta naranja en toda la provincia de Alicante y el litoral sur de Valencia ante la previsión de lluvias intensas de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que puede ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Se espera que los chubascos sean persistentes en las zonas litorales más al sur de Valencia y más al norte de Alicante, donde pueden acumularse 100 litros en doce horas. En el resto de la región, sigue activa la alerta amarilla. El episodio meteorológico, de una gran inestabilidad, empezaría a remitir en las primeras horas del miércoles, de acuerdo con la información de Aemet.

El temporal, que ya dejó importantes daños materiales este lunes por la tarde sobre todo en la comarca alicantina de la Vega Baja, ha obligado a cancelar actividades, cerrar parques o cementerios en muchos municipios. De hecho, una treintena de localidades de la provincia de Alicante han suspendido las clases en la segunda jornada del recién estrenado curso escolar.

No abren sus puertas este martes los centros educativos de Alicante, Elche, El Campello, Orihuela, Cox, Redován, Sant Vicent del Raspeig, Callosa de Segura, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, Rafal, Albatera, Aigües, Torrevieja, Daya Nueva, Rojales, Benidorm, Almoradí, Granja de Rocamora, Dolores, Catral, Teulada, Ibi, Pinoso, Benejúzar, Crevillente, Calpe y Xàbia.

Tampoco habrá actividad lectiva en los campus de la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y el CEU de Elche.