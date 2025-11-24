Suscribete a
ABC Premium

Un supervisor del 112 informó a Pradas de rescates y agua en zonas donde no llovía antes de las 14 horas del día de la dana

El testigo señala ante la juez que advirtió a los imputados de que había un elevado volumen de llamadas en puntos en los que no se registraban precipitaciones

La juez de la dana reclama a El Ventorro la factura y una foto del reservado en el que comió Mazón

Un supervisor del 112 informó a Pradas de rescates y agua en zonas donde no llovía antes de las 14 horas del día de la dana

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un supervisor del 112 ha afirmado a la juez que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales, que informó a la exconsellera de Interior Salomé Pradas de rescates y acumulación de agua en ... zonas donde no llovía el día de la riada, en una visita al Centro de Emergencias de L'Eliana entre las 13.30 y las 14 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app